Beautiful Anticipazioni Americane: Electra rivela il suo segreto. Ivy è sconvolta!

Nelle puntate americane di Beautiful Electra, il nuovo personaggio entrato nella Soap, ha svelato il suo grande segreto a sua zia Ivy Forrester. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme e vediamo cosa succederà alla nipotina di Eric nei prossimi episodi.

Tra i nuovi personaggi arrivati nelle puntate americane di Beautiful, c’è Electra Forrester. La ragazza è la nipote di Ivy Forrester, tornata a Los Angeles per occuparsi della collezione gioielli della maison di moda di suo zio Eric. Le due donne sono state chiamate da Carter, deciso a rilanciare la linea dei preziosi ed è subito stato chiaro che le ragazze saranno protagoniste di due storyline molto appassionanti.

A impegnare le puntate americane della Soap attualmente è Electra, che ha seguito sua zia negli Stati Uniti per via di un grande segreto, che ha tenuto nascosto sino a ora. La giovane ha finalmente rivelato perché è dovuta fuggire da casa e come mai sia molto preoccupata che qualcuno scopra dove si trova. E questo mistero, legato a un altro personaggio di cui sentiremo presto molto parlare, potrebbe diventare un vero pericolo per Will Spencer. Scopriamo perché e facciamo luce sull’oscuro enigma di cui vi abbiamo detto prima.

Beautiful Anticipazioni Americane: Electra nasconde un segreto

In alcuni nostri articoli vi abbiamo già rivelato che Ivy ed Electra Forrester faranno il loro ingresso nella Soap. Le due sono nipoti di Eric e Ivy è una delle peggiori nemiche di Steffy. La ragazza ha dato battaglia alla cugina anni fa ma attualmente non è lei a impegnare le storyline della Soap. A occupare le trame di Beautiful è la storia di Electra o meglio il suo segreto. La giovane ha seguito sua zia a Los Angeles per liberarsi di un grosso problema che la tormentava a casa sua. Ivy non si è opposta a questa partenza e ha accolto il grido di aiuto della giovanissima designer, dotata di grande talento. Ma Electra, sino a ora, non ha spiegato neanche alla sua zietta cosa sia davvero successo. Il mistero è stato svelato nelle ultime puntate andate in onda sulla CBS e ora vi diciamo di cosa si tratta.

Electra vittima di diffamazione, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Electra ha rivelato a sua zia di essere dovuta scappare da casa per evitare lo scandalo. La ragazza ha mostrato a Ivy alcune foto compromettenti su di lei ma le ha pure spiegato che si tratta di un fotomontaggio. Qualcuno si è divertito a usare il suo volto e a metterlo sul corpo – nudo – di qualcun’altra e a metterle sulla rete. Un atto diffamatorio terrificante, che la ragazza non ha avuto il coraggio di combattere. Ha quindi colto la palla al balzo per allontanarsi da un ambiente, e da amicizie, che avevano cominciato a parlare male di lei e a farla sentire sbagliata. Ivy è inorridita e ha spinto la sua nipotina a non lasciarsi abbattere da una simile situazione ma soprattutto a non permettere che una simile situazione la metta in imbarazzo con Will, con cui ha iniziato a frequentarsi.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Electra ha paura che Will pensi male di lei

Electra ha confessato a sua zia di avere paura che chiunque abbia fatto quei fotomontaggi, ora sappia dove si trova. Sul web è infatti stata pubblicata la notizia – con tanto di foto – che lei è arrivata a Los Angeles. La ragazza spera che il suo hater non la tormenti e che queste immagini modificate non vengano mai mostrate a Will. Si sentirebbe fortemente in imbarazzo e ha paura che il giovane possa pensare male di lei.

Electra teme di non riuscire a spiegare il perché di un simile fatto e teme che lo Spencer, con cui ha cominciato una tenera relazione, possa allontanarsi da lei. Siamo sicuri che il figlio di Bill e Katie non si lascerà frenare da simili scandali - ne ha visti di peggiori durante la sua infanzia - ma siamo anche abbastanza certi che il pericolo non sia in queste foto. A Los Angeles è arrivato Remy Pryce, che Electra pensa essere un suo amico ma che in realtà è il suo stalker e sicuramente il creatore delle foto di cui abbiamo parlato. Il ragazzo, ossessionato dalla Forrester, ha chiesto a Deacon di assumerlo a Il Giardino ed è certo che tornerà a fare danni. Si scontrerà senza dubbio con Will e il ristorante dello Sharpe potrebbe essere di nuovo sconvolto da qualche efferato crimine.

Insomma la storia di Electra si prevede più turbolenta del previsto e darà sicuramente brio alle trame della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

