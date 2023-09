Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Un nuovo misterioso personaggio in arrivo nella Soap. Ecco chi è

Anticipazioni TV

Gli spoiler americani su Beautiful ci rivelano che è in arrivo un nuovo misterioso personaggio. Nelle nuove puntate della Soap farà la sua comparsa, una giovane e promettente studentessa di moda, che nasconde però un grande segreto. Scopriamo qualcosa in più su quello che succederà.

Novità in arrivo in quel di Los Angeles. Gli spoiler americani di Beautiful ci rivelano che presto, alla Forrester Creations, farà il suo ingresso un nuovo misterioso quanto affascinante personaggio, destinato a cambiare – molto probabilmente – la vita di uno dei Forrester. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Un nuovo misterioso personaggio in arrivo nella Soap

Le Trame di Beautiful vedranno l’uscita di scena di Steffy ma anche l’arrivo di un altro personaggio, misterioso e intrigante. Si tratterà di una giovane studentessa di moda, giunta alla Forrester Creations per imparare dai migliori. La ragazza, di nome Luna, riscuoterà - sicuramente da subito – grande successo ma sarà immediatamente chiaro che nasconde un segreto. A interpretarla sarà l’attrice Lisa Yamada, conosciuta per il ruolo di Parker Tanaka, in Cruel Summer.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna conquisterà il cuore di RJ?

L’arrivo di Luna promette di scombussolare le trame e di far tornare un po’ di brio alla Forrester Creations. È da diverso tempo che non nascono love story all’interno della casa di moda e probabilmente questa volta il protagonista di un nuovo amore sarà RJ. Il piccolo di casa ha già dimostrato di essere un tipetto interessante. Le Anticipazioni Americane ci hanno rivelato che Eric gli ha chiesto di aiutarlo e il figlio di Ridge ha deciso di dare al nonno tutto il sostegno possibile, anche se significherà disegnare al posto suo. Il giovane, ora avviato al successo e forse anche a insidiare il posto di Ridge o di Thomas, potrebbe dover lavorare fianco a fianco con la nuova arrivata, con cui – lo crediamo fortemente – instaurerà un bel rapporto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: RJ rischia di soffrire?

RJ diventerà sempre più importante nelle trame di Beautiful e sicuramente sentiremo a lungo parlare di lui, come probabile nuovo designer della casa di moda di famiglia. Il ragazzo, come abbiamo detto, potrebbe persino mettere in pericolo sia Thomas che Ridge, sostenuto da suo nonno, che solo in lui – e non in suo figlio – ha trovato un supporto e un aiuto. Ma attenzione! Se da una parte RJ prenderà “potere”, dall’altra potrebbe rischiare di avere il cuore spezzato. Gli spoiler ci rivelano che Luna nasconde un segreto e sappiamo bene che nelle trame di Beautiful, questo equivale a qualche evento che farà tremare le fondamenta della Forrester Creations.

Ma cosa nasconde Luna? Sicuramente il suo arrivo alla Forrester Creations non sarà casuale ma la ragazza avrà sicuramente uno scopo. O sarà stata mandata da qualcuno oppure sarà imparentata con qualche appartenente alla famiglia Forrester, che non sa della sua esistenza o la nasconde da tempo. Non sarebbe la prima volta che succede – vedi la vicenda di Marcus e Donna – ma questa ipotesi non esclude che la giovane possa nascondere segreti ben più oscuri e malefici, tali da far rabbrividire anche i fan più abituati ai colpi di scena della Soap.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.