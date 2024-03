Beautiful Anticipazioni Americane: Scomode verità stanno per venire a galla. Finn, Hope, Thomas e Luna sono all'angolo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che molto presto le trame della Soap diventeranno bollenti. Sono in arrivo brucianti verità, scomode e forse imperdonabili, che potrebbero cambiare la vita di molti alla Forrester Creations. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme

Scottanti verità e trame al cardiopalma in arrivo nella Soap Beautiful. Le Anticipazioni Americane ci rivelano che dobbiamo prepararci a novità caldissime e quest’estate oltre a combattere la calura stagionare, dovremo usare il ghiaccio anche quando scopriremo cosa sta succedendo negli episodi in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5. Sì perché la vita di molti personaggi cambierà e anzi sta già cambiando, visto che attualmente sta succedendo di tutto. Ma scopriamo insieme cos’è questo tutto.

Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy conferma di aver fatto sesso con Finn

Nelle puntate americane di Beautiful è stato confermato che Poppy è andata a letto con Finn. La sorella di Li, dopo aver avuto un nuovo confronto con sua figlia, desiderosa di sapere chi è suo padre, ha deciso di rivolgersi al suo nipotino e di chiedergli di intervenire per aiutare Luna. La donna non ha ammesso ancora chi sia il genitore di sua figlia ma ha confessato di aver avuto una notte d’amore con il bel dottore, mentre lui era al liceo e probabilmente sotto l’effetto delle strane mentine di Penelope.

Poppy ha pregato Finn di parlare con sua cugina e di starle accanto; una richiesta molto strana, soprattutto perché arrivata dopo che la sua bambina l’ha pregata di dirle finalmente con cui l’abbia concepita e di permetterle di avere un padre nella sua vita. Cominciamo a sospettare che l’opzione Finn papà di Luna possa avere presto conferma e siamo sicuri che un simile segreto, se venisse a galla, non solo turberebbe Li ma distruggerebbe Steffy. La Forrester sarà in grado, ora che si sente un’assassina, di accettare questo passato del marito?

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy vuole che Thomas lasci perdere per sempre Hope

Steffy non è solo impegnata a dimenticare di aver ucciso una persona, anche se si è trattato di legittima difesa e se la vittima era Sheila Carter, la Forrester è anche impegnata e lo sarà ancora, nel difendere la sanità mentale di suo fratello, che - come sappiamo – è sempre stata precaria. Tutto questo soprattutto dopo che Hope ha spezzato il cuore di Thomas e ha rifiutato di sposarlo ancora. Per lo stilista è stato un duro colpo. Il ragazzo aveva pensato che fosse finalmente arrivato il loro momento ma ha dovuto fare i conti con il gran rifiuto della sua compagna. Sua sorella lo ha pregato e lo farà ancora, di lasciar perdere la Logan e di prendere atto che lei approfitterà della sua bontà, per poi voltargli le spalle. Insomma Steffy è convinta che la sua sorellastra sia un’approfittatrice esattamente come sua madre.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Hope in guerra

Steffy non ci ha messo molto per andare da Hope e dirle di essere pronta a combattere per evitare che lei faccia soffrire ancora suo fratello. Tra le due ragazze si riaccenderà la sfida e stavolta Liam non sarà l’oggetto del loro contendere. Ma a farle litigare potrebbe non essere solo il Forrester. Sì perché l’inattesa sintonia che si è creata tra Finn e la Logan, potrebbe far perdere il lume della ragione alla figlia di Ridge, stanca di avere sempre una bionda contro di lei e contro la sua felicità. La guerra tra Hope e Steffy assumerà delle tinte drammatiche? Tra loro scoppierà una guerra che farà impallidire Taylor e Brooke ma anche Stephanie e Sally Spectra lassù in cielo? Possibile e di certo stavolta sarà tutto senza esclusione di colpi!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.