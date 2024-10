Beautiful Anticipazioni Americane: Doppio triangolo amoroso nelle trame della Soap? Che combini Brooke?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntata americane di Beautiful potremmo assistere a un doppio triangolo amoroso, che ci riporterà letteralmente nel passato. Trame già viste e già sentite con un particolare agghiacciante dietro... e ora vi sveliamo quale e cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, probabilmente in arrivo anche su Canale5.

E se vi dicessimo che nelle trame americane di Beautiful sta per tornare un doppio triangolo amoroso? Siamo certi che la cosa non vi stupisca così come non ha stupito noi. In realtà ci immaginavamo che prima o poi tutto questo succedesse e a farcelo pensare non è stato soltanto il ritorno di Taylor, che inizialmente non pensavamo fosse possibile, ma anche il suo strano rapporto con Ridge dopo la scoperta della sua malattia. Ma a parte il sempiterno triangolo tra Ridge, Brooke e Taylor, assisteremo a un altro triangolo e ora vi riveliamo quale… ma andiamo con ordine.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge tradisce Brooke con Taylor?

Ridge ha promesso a Brooke di non tradirla con Taylor, nemmeno dopo aver avuto con lei un incontro molto ravvicinato per via della guaritrice, che ha riallineato i chakra della Hayes. Il Forrester ha assicurato alla compagna, che non ha ancora sposato dopo il loro ultimo divorzio, di pensare e di amare solo lei ma le cose potrebbero cambiare molto presto. La sintonia tra lo stilista e la sua ex moglie, madre di Steffy e Thomas, è particolare e molto forte. Questo potrebbe portare i due a capire di voler provare a stare di nuovo insieme ricostituendo così un triangolo che ha fatto la storia di Beautiful e ha appassionato per anni i fan del Soap.

Una trama vista e rivista, ma che sembra ancora in grado di riservarci sorprese e colpi di scena. Sicuramente le situazioni saranno più particolari rispetto al passato, visto anche la tensione che si respira tra Hope e Steffy, stavolta non in lotta per lo stesso uomo, ma l’una contro l’altra per salvare o meno la linea della Logan.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke delusa da Ridge

Le anticipazioni americane di Beautiful ci hanno rivelato che Brooke ha affrontato Taylor dopo averla vista letteralmente sulle gambe di Ridge durante il rituale di guarigione. La Logan non è stata tanto contenta del ritorno della sua rivale e non tanto perché non voglia la dottoressa in città, quanto per il fatto che il rientro a casa della psichiatra corrisponde sempre a un problema amoroso tra lei e Forrester. E in effetti, anche questa volta le cose potrebbero andare così ma ci potrebbe essere un risvolto, in queste trame, totalmente inaspettato sia per noi che per Katie. E ora vi riveliamo perché.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke e Bill di nuovo insieme?

Come avrete capito dal titolo di questo paragrafo, cominciamo a pensare che tra Brooke e Bill le cose possano tornare quelle di una volta. A farci sospettare questo, è la lettura di alcune anticipazioni americane di Beautiful. Queste hanno sottolineato che la Logan e lo Spencer sono da poco – sempre nelle puntate americane – sono tornati a parlare della loro relazione e la cosa non sembra essere stata messa lì per caso. Katie ha gelato Bill e gli ha rivelato di non avere alcuna intenzione di tornare insieme a lui, ma le cose potrebbero cambiare e potrebbero diventare molto più serie tra di loro, grazie anche alla decisione dello Spencer di lasciare suo figlio libero di fare lo stage alla Forester Creations e di non mettergli i bastoni tra le ruote. Katie potrebbe quindi ringraziare il suo ex marito e tornare a fidarsi di lui e della sua promessa di non tradirla mai più. Tutto questo potrebbe accadere quando tra Taylor e Ridge si riaccenderà la passione e quando quindi Brooke verrà messa alla porta e sarà costretta a cercare consolazione altrove. E Bill potrebbe essere il porto sicuro in cui approdare dopo una simile situazione drammatica.

Con Brooke di nuovo alla carica e disponibile, lo Spencer potrebbe ritrovarsi a dover scegliere tra due Logan e sappiamo purtroppo cosa è successo negli anni passati, ovvero che la scelta è ricaduta sulla sorella bionda e non sulla sorella mora. Questo potrebbe definitivamente colpire il cuore, già piuttosto malandato, di Katie e rompere definitivamente il rapporto tra le due sorelle, portando la piccola Logan persino dalla parte di Steffy, contro la parte della sua famiglia che non si è fatta mai scrupoli di voltarle le spalle.

È una prospettiva che ci auguriamo sinceramente non accada anche perché non sono non siamo entusiasti di rivedere un triangolo amoroso tra Taylor, Ridge e Brooke, ma anche perché ci sembrerebbe ingiusto che Katie dovesse di nuovo pagare per il suo amore, fin troppo complicato, con lo Spencer. Speriamo quindi che se ci sarà un riavvicinamento tra la mamma e il papà di Will questo sia definitivo e che finalmente trionfi la pace tra loro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.