Beautiful Anticipazioni Americane: Deke nuovo stilista della Hope for the Future e rivale di Thomas? Ecco cosa succede

Nelle puntate americane di Beautiful Hope assumerà Deke come designer della Hope for the Future ma questo provocherà tanti problemi e farà infuriare Thomas ed Electra. Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Deke Sharpe è pronto a entrare in azione e nelle prossime puntate americane di Beautiful, lo vedremo prendere in mano la Hope for The Future, appena ripristinata. Una buona notizia per il figlio di Deacon anzi per i figli di Deacon ma un po’ meno per i Forrester, Electra e Thomas in primis. Sì perché i due non ne saranno molto felici ed entrambi avranno il loro personale motivo. Ma quale sarà e cosa succederà? Scopriamolo nel dettaglio e capiamo insieme cosa ci aspetta nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deke e Hope si incontrano dopo anni

Abbiamo scoperto che a Los Angeles è tornato il figlio di Deacon, Deke o meglio conosciuto come Eric junior o piccolo D. Il suo personaggio manca dalle trame della Soap da anni e il suo rientro è stato totalmente inaspettato ma anche non esattamente corretto. Sì perché Deke ha subito un cambiamento di età ed è stato ringiovanito. Secondo la storia, avrebbe dovuto essere più grande di uno o due anni rispetto a sua sorella Hope e invece si è ripresentato appena laureato in design.

Una novità che non ci sorprende, visto che gli anni sono sempre molto relativi nelle Soap Opera e che pare essere utile allo svolgimento dei fatti che occuperanno le prossime puntate di Beautiful. Sì perché i fratelli Sharpe, che si sono appena ritrovati e abbracciati, cominceranno a lavorare insieme e la cosa sconvolgerà la famiglia Forrester.

Deke nuovo designer della Hope for The Future. Ecco cosa vedremo nelle puntate di Beautiful

Deke è arrivato alla Forrester per salutare sua sorella ma anche per portare il suo CV all’azienda in cui lavora. Il ragazzo si è laureato in moda e design e non vede l’ora di mettersi all’opera. E quale migliore occasione per farlo se non quella di collaborare con sua sorella ora che Hope è di nuovo alla guida della sua collezione. L’ultimo regalo di Carter alla sua fidanzata è stato quello di ripristinare la sua linea e la ragazza non potrebbe esserne più felice. Siamo certi che ci saranno molti altri sconvolgimenti e che la Logan non se la passerà benissimo ma siamo altrettanto sicuri che Deke otterrà il ruolo di designer della linea della sorellona. Questo perché Hope non ha più molta intenzione di lavorare con Thomas, imbarazzata per quanto successo tra loro, ma anche perché ha già notato il grande talento dell’altro figlio di suo padre. Insomma la figlia di Brooke assumerà il piccolo D. e lavorerà fianco a fianco con un suo parente stretto, cosa per lei ottimale dopo quanto accaduto.

Beautiful: Deke farà scatenare Thomas ed Electra!

L’assunzione di Deke alla Hope for The Future non piacerà, ne siamo sicuri, né a Thomas né a Electra e per due motivi ben diversi. Sì perché il primo si sentirà escluso dal suo lavoro, che in questo momento è l’unica cosa che potrebbe salvarlo dal baratro. Il Forrester ha rivelato di essere in crisi e visto che il matrimonio tra i suoi genitori è fallito – Ridge ha (ri)sposato Brooke – l’unica sua salvezza è il lavorare nella sua azienda. Il giovane sicuramente vorrà riprendere a gestire la Hope for The Future appena rimessa in piedi ma verrà deluso dalla scelta di Hope, che preferirà avere suo fratello accanto, per diverse questioni. E chissà cosa farà Thomas appena scoperto, di certo non starà a guardare.

Electra invece si spaventerà tantissimo appena saprà, perché sì capiterà, che Deke è fidanzato con Remy, il suo stalker, colui che le ha reso la vita impossibile e che le ha causato tanti traumi, che hanno condizionato la sua vita sentimentale per anni. La giovane salterà sulla sedia terrorizzata e forse cercherà di allontanare Deke da lei e dalla maison, per non dover più avere a che fare con la persona che le ha fatto così tanto del male.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.