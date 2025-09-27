Beautiful Anticipazioni Americane: È ufficiale, Deke è figlio di Deacon! Ecco la sua storia

Anticipazioni TV

È ufficiale! Il nuovo personaggio, omosessuale, di Beautiful è figlio di Deacon Sharpe. Ecco cosa sta succedendo negli episodi americani della Soap, presto su Canale5, e chi è Deke Sharpe.

Deke Sharpe è figlio di Deacon, è ufficiale! Il nuovo personaggio di Beautiful, comparso nelle puntate americane della Soap, è il rampollo del barista, tornato a Los Angeles dopo anni di assenza da casa. È abbastanza chiaro, non avendo Deacon altra prole che Hope e lui – almeno dichiarata – che il giovane sia il Piccolo D., come suo padre lo chiamava da bambino o forse meglio conosciuto come Eric junior. Ma chi è esattamente Deke? Scopriamolo insieme e vi anticipiamo che torneremo a parlare di Amber Moore.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deke è figlio di Deacon

Abbiamo finalmente la risposta a un nostro quesito. In un nostro articolo precedente ci siamo chiesti se Deke fosse il figlio o il nipote di Deacon e finalmente sappiamo chi è il nuovo personaggio, che con Remy ha portato Beautiful a fare la storia. Il ragazzo è il compagno dello stalker di Electra e tra loro c’è stato il primo bacio omosessuale nelle trame della Soap. Per giorni ci siamo domandati quale fosse il grado di parentela tra Deke (che nei titoli di coda è apparso con il suo cognome) e il nostro amato Sharpe e per un momento abbiamo pensato che non potesse essere il piccolo D., ovvero quel bambino che Amber Moore fece passare per figlio suo e di Rick Forrester. E pare proprio che sia lui.

Beautiful: Deke è il piccolo D. o meglio Eric Forrester

Per ricordare questo personaggio nelle trame di Beautiful dobbiamo andare indietro nel tempo, a quando Amber Moore era ancora nel cast della Soap a fare danni su danni. Deke è il nipote della Moore, figlio di sua sorella Becky e di Deacon. Per anni è però stato fatto passare come il figlio di Rick Forrester e questo da sua zia, che ne ha assunto la maternità facendo credere a sua sorella che il suo bambino fosse morto, quando invece a perdere un figlio è stata proprio lei. Insomma uno scambio di culle che conosciamo molto bene, non nuovo nelle puntate di The Bold and The Beautiful.

Amber e Rick hanno allevato Eric junior per anni, almeno sino a quando il loro legame è durato, ed è per questo che il giovane è conosciuto dai Forrester. Quando però Deacon ha scoperto di essere lui il vero padre del ragazzo, ha cercato di intrufolarsi nella famiglia di stilisti – arrivando a sposare Bridget – e di riprendersi il suo primogenito. Dopo varie lotte e dopo la morte di Becky – che in punto di morte ha affidato il piccolo alle cure della sorella – lo Sharpe è riuscito a confermare la sua paternità, scontrandosi ovviamente con la Moore, con cui ha tentato di avere una storia d’amore. Fallito il tentativo di avere una famiglia, Deacon ha deciso di lasciare che il piccolo D. vivesse con i nonni materni, lontano da Los Angeles e dai Forrester.

Deke e Hope sono fratelli ma c’è un’incongruenza, ecco cosa sta succedendo nelle puntate di Beautiful

Deke è quasi sicuramente il piccolo D. anche se c’è un’incongruenza: il ragazzo sembra più giovane di Hope. La Logan è nata dopo suo fratello ma pare essere più grande di lui. In realtà questa non è una cosa strana, visto che in Beautiful ci sono stati già altri episodi di ringiovanimento e di invecchiamento di personaggi e Deke pare essere stato sottoposto a questo escamotage narrativo, atto a farlo rientrare nelle trame senza tanti problemi. Ma che cosa succederà ora con il suo ritorno?

Innanzitutto con lui Beautiful ha fatto la storia, come abbiamo detto, e poi pare proprio che abbia intenzione di lavorare per la Forrester. Il giovane ha la passione per la moda e questo lo ha portato a contattare già la maison, per cui lavorerà. E di questo, forse, suo padre non sarà tanto contento. Di certo l’accoglienza del ragazzo farà scattare qualche ricordo (brutto e bello) tra i designer e darà a Hope l’occasione di riabbracciare un altro componente della sua complicata famiglia. Ma potrebbe anche dare il via a un altro rientro nelle trame, ovvero quello di Amber Moore e già tremiamo a questa idea. Succederà? Non vediamo l’ora di scoprirlo e vi terremo aggiornati.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.