Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon tradito e ingannato da Sheila, se ne accorgerà prima che sia troppo tardi?

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Deacon è nei guai fino al collo. Lo Sharpe si sta illudendo che Sheila abbia scelto lui e non Luna mentre la Carter è più che mai decisa ad avere sua nipote accanto e a plagiare suo marito. Lo Sharpe se ne accorgerà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5?

Deacon sta correndo un grande rischio e questo perché si fida fin troppo della sua Sheila. Nelle puntate americane di Beautiful lo Sharpe non è al corrente del fatto che sua moglie abbia accettato Luna nella sua vita e voglia averla per sempre accanto. Il barista si illude che la sua amata consorte abbia scelto lui e che abbia capito che sua nipote debba essere tenuta a distanza; per questo non si sta preoccupando più di tanto di controllare la rossa e si sta dedicando a Hope, in grande difficoltà con tutta la sua famiglia.

Deacon sta però rischiando grosso e ci chiediamo se si renderà conto di quello che sta succedendo, prima che sia troppo tardi. Ma vediamo nel dettaglio quanto sta accadendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon è convinto che Sheila abbia scelto lui

Deacon ha dato un ultimatum a Sheila e le ha imposto di scegliere tra lui e Luna. Lo Sharpe è stato molto diretto con sua moglie: se vuole continuare a stare con lui non deve permettere alla ragazza di avvicinarsi a loro, sebbene sia sua nipote. Il barista non può perdonare la Nozawa per aver ucciso Tom e Hollis, i suoi amici, e non intende farlo nemmeno se Luna è la sua nipotina acquisita. Sheila ha promesso al marito di non lasciarsi avvicinare dalla giovane ma ha tradito immediatamente la parola data.

La Carter ha dimostrato di avere sempre in mente la stessa cosa: ricostruire la propria famiglia di sangue. Questo obiettivo sembra l’unica cosa che Sheila vuole nella sua vita ed è pronta a mentire persino a suo marito, che l’ha tirata fuori dai guai e l’ha amata più di ogni altro.

Beautiful Anticipazioni: Sheila è convinta di avere in pugno Deacon

Sheila sta tenendo nascosto a Deacon il suo rapporto con Luna e sta approfittando del fatto che il marito sia impegnato a consolare Hope. La criminale è più che mai convinta che questa situazione non durerà a lungo e che migliorerà a suo favore. La rossa è certa di avere in pugno il suo consorte e di convincerlo, con i suoi metodi. Insomma la rossa è certa che suo marito capitolerà davanti alle sue richieste e finirà per accettare Luna nonostante la sua iniziale – e giustificata – ritrosia. Ma possibile che Deacon non si sia ancora reso conto di quello che sta combinando la sua amata alle sue spalle?

Deacon scoprirà l’inganno di Sheila? Scopriamo cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Deacon si sta dedicando a Hope e vuole a ogni costo proteggere la sua bambina, tanto che ha preso a pugni Carter. Peccato che mentre si sta occupando della piccola Logan, a casa sua stia succedendo l’impossibile. Sheila sta giocando sporco e suo marito corre il rischio di finire nei guai per colpa sua. Il barista è talmente tanto convinto della sincerità della sua consorte da rassicurare Hope, che lo ha messo in guardia, spaventata che la rossa possa tornare a fare del male alla loro famiglia.

Ma possibile che Deacon davvero si faccia raggirare da Sheila? Possibile davvero che le permetta di agire in questo modo? Noi speriamo che lo Sharpe si svegli e si renda conto che la donna che ha sposato e che fino a questo momento è stata tranquilla al suo posto con lui, sta tornando la criminale senza scrupoli che era un tempo. E ci auguriamo che ciò avvenga prima che sia troppo tardi e che il barista non finisca per essere invischiato in situazioni complicate e complesse da cui gli sarà difficile uscire.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.