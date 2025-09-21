Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon riabbraccia suo figlio... o suo nipote? Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful è arrivato un nuovo personaggio, legato a Deacon. Sarà suo figlio Eric Sharpe oppure suo nipote, di cui dobbiamo ancora scoprire tutto? Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5.

Come previsto, nelle puntate americane di Beautiful è arrivato un personaggio destinato a creare un po’ di scompiglio nelle trame della Soap, anche per via della sua relazione omosessuale con Remy. Il suo nome è Deke e dalla sigla iniziale si è scoperto che di cognome fa Sharpe. È quindi legato, come era stato già annunciato, a un veterano di The Bold and the Beautiful ma non è ancora certo del come i due siano imparentati. Sul web cominciano a circolare delle teorie, alcune di queste interessanti perché parlano di un ritorno dal passato, che potrebbe aprire di nuovo le porte ad Amber Moore. Ma cosa sta succedendo? Vediamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Arriva Deke Sharpe

Beautiful ha fatto la storia. La Soap ha introdotto, per la prima volta nelle sue trame, una relazione omosessuale dichiarata e con tanto di bacio appassionato.

La nuova stagione della Soap, cominciata lunedì 15 settembre 2025, prevede grandi novità tra cui la relazione inaspettata tra lo stalker di Electra e questo nuovo personaggio che di cognome fa Sharpe e non è sicuramente un caso. Il nuovo fidanzato di Remy, Deke, è sicuramente imparentato con Deacon e a conferma che il giovane sia legato anche al magico mondo degli stilisti, arriva il fatto che desideri entrare a lavorare alla Forrester Creations e che il suo sogno sia proprio quello di diventare uno dei designer della casa di moda. Coincidenze? È abbastanza improbabile.

Beautiful: Chi è davvero Deke Sharpe?

Deke Sharpe è comparso all’improvviso nelle trame americane della Soap. Lo abbiamo conosciuto quando Luna è corsa da Remy per trovare asilo dopo essere stata scoperta da Wyatt. Il ragazzo non ha però voluto sostenerla, non stavolta, e Deke si è subito mostrato ostile alla Nozawa, preoccupato che lei combini qualche disastro. I due innamorati hanno parlato a lungo della giovane instabile criminale e abbiamo scoperto che il nuovo arrivato ha il desiderio di entrare alla Forrester Creations e che per lui si tratta di un ritorno a Los Angeles. Questo ha fatto drizzare le antenne a tutti e ha cominciato a circolare l’idea che Deke sia in realtà un soprannome e che il suo vero nome sia Eric Sharpe, il figlio di Deacon, scomparso da anni. Il barista era solito chiamare il suo bambino “piccolo D.” e questo spiegherebbe il perché del nome Deke e sarebbe un vero e proprio scoop se si trattasse del bambino conteso tra Amber e sua sorella Becky, cresciuto poi dai nonni nella Death Valley. L’altra opzione sulla sua identità ci fa pensare che possa essere un nipote del marito di Sheila.

Che cosa succederà con Deke Sharpe nelle puntate di Beautiful?

Qualunque sia il grado di parentela, Deke è sicuramente legato a Deacon e cambierà, in qualche modo, la vita dello Sharpe. Se fosse suo figlio Eric o piccolo D, le cose prenderebbero subito una piega molto interessante. Sì perché Hope rivedrebbe suo fratello – che dovrebbe essere più grande di lei ma sappiamo che nelle Soap tutto è possibile anche un cambio d’età – e Sheila si troverebbe a gestire un altro figliastro. Ma se fosse Eric non è escluso che possa esserci un altro ritorno, ovvero quello di Amber Moore, la madre del ragazzo o meglio la zia che gli ha fatto da madre per anni. Il ragazzo ha avuto persino rapporti con i Forrester durante la sua infanzia ed è quindi probabile che gli stilisti saranno felici di rivederlo ma chissà se la sua presenza si rivelerà positiva o negativa. Tutto può essere, di sicuro il suo bacio con Remy ha portato una novità in Beautiful, che non aveva mai mostrato un’intimità tra due persone dello stesso sesso. Scopriremo nelle prossime puntate tutto quello che c’è da scoprire su di lui e non vediamo l’ora di avere notizie più chiare su come le cose cambieranno anche quanto si scoprirà che Luna è ancora viva e incinta!

