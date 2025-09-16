Beautiful: La Soap fa la storia con le nuove trame e un nuovo personaggio ma per Brooke potrebbe essere un trauma!

Anticipazioni TV

Beautiful sta per entrare ancora una volta nella storia della TV e lo farà con un nuovo personaggio, che sconvolgerà le trame della Soap e probabilmente anche Brooke! Ecco cosa succederà da oggi 16 agosto 2025 sulla CBS e presto su Canale5.

Beautiful fa la storia della TV un’altra volta. Non si parla tanto di televisione generalista quanto di Soap Opera, per cui le vicende della famiglia Forrester sono sempre state all’avanguardia come tematiche e personaggi. E anche stavolta sta per succedere proprio così. Nelle puntate americane in onda da domani, 16 settembre 2025, arriverà un nuovo personaggio che promette una ventata di novità ma che potrebbe anche far saltare sulla sedia Brooke, spaventata anzi sconvolta da una verità che non avrebbe mai immaginato. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful Anticipazioni Americane: Arriva un nuovo personaggio legato alle famiglie della Soap

Oggi, 16 settembre 2025, nelle puntate americane di Beautiful – in onda sulla CBS tra qualche ora - arriverà un nuovo personaggio, destinato a cambiare le trame della Soap ma anche a fare la storia. L’attore Harrison Cone è entrato nel cast con un ruolo che si rivelerà legato ai protagonisti già presenti sul set. Dobbiamo aspettare ancora un po’ per capire di chi si tratti ma visto che la curiosità è tantissima - anche perché la sua presenza farà raggiungere a The Bold and The Beautiful un traguardo storico - facciamo qualche ipotesi, che confermeremo molto presto.

L'unica certezza che abbiamo al momento è che si tratti di un giovane e quindi possiamo restringere il campo di ricerca.

Chi è il nuovo personaggio di Beautiful

Scopriremo chi è il nuovo personaggio di Beautiful questa sera, appena andranno in onda le puntate di Beautiful sulla CBS. Immaginiamo che il nuovo ragazzo possa essere qualcuno che è stato già nominato e più volte. Potrebbe persino essere Douglas, diventato grande o meglio sottoposto alla SORAS, la sindrome del rapido invecchiamento, tecnica utilizzata più volte nelle Soap e che ha visto crescere anche Steffy e Hope all’improvviso.

Potrebbe però essere anche Jack Marone, il figlio di Brooke e Nick, oppure Logan unico rampollo di Bridget. Insomma pensiamo che possa essere o un Forrester o un Logan e che il suo ritorno farà felice qualcuno ma sconvolgerà, come detto, le trame. E ora vi spieghiamo perché.

Beautiful farà la storia, ecco perché

Vi abbiamo detto prima che Beautiful farà la storia e potrebbe sconvolgere Brooke. È arrivato il momento di spiegarvi il perché.

Il personaggio interpretato da Harrison Cone sarà omosessuale e intreccerà una relazione con Remy, l’ex stalker di Electra che arriverà tra non molto anche nelle puntate della Soap. Non è la prima volta che Beautiful parla di temi omosessuali e ha persino introdotto – prima tra tutte le Soap – un transgender (Maya Avant). Questa volta dedicherà le sue puntate a un amore tra due uomini, tra due giovani uomini e uno di questi potrebbe essere legato a Brooke. Se infatti si trattasse di Jack Marone sarebbe il figlio della Logan, che non solo riabbraccerà il suo bambino ma scoprirà del suo orientamento sessuale. Siamo certi che per lei non sarà un problema ma comunque la notizia la travolgerà anche perché è previsto un bacio appassionato, il primo nella Soap Opera americana.

Non vediamo l’ora di scoprire nuovi dettagli su tutte queste novità in arrivo nella nuova stagione di Beautiful, la trentanovesima, cominciata – negli Stati Uniti – ieri, 15 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.