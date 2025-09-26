Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon scopre che Luna è viva. Tra lui e Sheila è la fine?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Deacon ha scoperto che Luna Nozawa è viva e la cosa lo ha mandato in bestia, soprattutto dopo aver capito che Sheila già lo sapeva. Tra di loro sarà la fine? Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5.

Deacon ha scoperto tutto e il suo matrimonio con Sheila potrebbe tremare. Nelle puntate americane di Beautiful le cose si stanno complicando tantissimo, per tutti i personaggi della Soap ma allo Sharpe sta per cadere tutto il mondo addosso e questo perché sua moglie gli ha mentito e gli ha tenuto nascosto che Luna, l’assassina dei suoi amici, è viva. Ed è una cosa che Deacon Sharpe non può tollerare, non dopo che ha fatto di tutto per aiutare la sua consorte nella difficile gestione delle sue faccende famigliari. Ma ecco nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon scopre che Luna è viva

Il segreto di Luna non è più tale. Ormai quasi tutti sanno che la Nozawa è viva e presto si scatenerà il caos contro Li che l’ha salvata e nascosta. Il caos scoppierà anche contro Sheila, che si troverà a dover affrontare non solo l’ira di suo figlio – Finn sarà sicuramente molto deluso da lei – ma dovrà anche salvare il suo matrimonio. Sì perché Deacon, nelle puntate americane di Beautiful andate in onda in questi giorni sulla CBS, ha scoperto che sua moglie gli ha mentito e gli ha nascosto che sua nipote, l’assassina di Tom e Hollis che lui non vuole che frequenti, è ancora in vita e sta seminando di nuovo il terrore. A informare lo Sharpe di questa orrendo notizia è stato suo figlio Deke (sì il nuovo personaggio è il figlio del barista e presto vi racconteremo tutto su di lui), che ha incontrato la ragazza quando è arrivata a casa di Remy per cercare asilo e protezione dal furioso Will. Per il padre di Hope è stata una rivelazione tremenda ma a farlo infuriare è stato lo scoprire che la sua amata moglie ne fosse già a conoscenza.

Deacon furioso contro Sheila, ecco cosa sta succedendo nelle puntate di Beautiful

Deacon è corso immediatamente da Sheila per sapere se sapesse o meno che Luna è ancora viva. Purtroppo lo Sharpe ha dovuto sentire una risposta che non gli è piaciuta per nulla. Sì perché la rossa gli ha riferito di sapere la cosa da tempo e di non aver mai avuto il coraggio di dirgli nulla. Tradimento, si urla al tradimento!

Deacon è stato molto chiaro con sua moglie, sin da quando ha scoperto che Luna è l’assassina di Tom e Hollis, due suoi grandi amici, morti nel suo locale. Per lui la Carter doveva tenere le distanze da sua nipote, riconoscerla come tale ma non crearci un rapporto stretto, come invece è successo. Tutto questo ovviamente per non compromettere la loro vita e la loro relazione. Sheila non ha però dato mai retta al marito ed è arrivata a mentirgli per continuare a vedere la figlia di Finn, l’unica che le ha dimostrato di volerla nella sua vita. Ma ora ne pagherà le conseguenze.

Beautiful: Deacon divorzierà da Sheila?

Deacon ha mostrato più e più volte di tenere a Sheila ma non ha saputo perdonare Luna, non dopo quello che ha fatto la ragazza ai suoi amici. È più che normale che lo Sharpe abbia dei rancori e Luna ha complicato le cose prendendo di mira, una seconda volta, Steffy e ferendo Liam. Insomma il barista ha avuto la conferma che la ragazza è folle e che non potrà mai e poi mai migliorare.

Sapere che Sheila gli ha tenuto nascosto che la ragazza fosse viva e che le cose, renderà il barista ancora più furioso. E non è improbabile che Deacon decida di allontanarsi da sua moglie, incapace di scusarla per le sue azioni e ormai certo di non potersi fidare di lei. Insomma il matrimonio di Sheila Carter è in bilico e questo potrebbe riportarla a compiere qualche azione folle oppure a voler fare ammenda, chissà magari convincendo sua nipote a non tormentare più i Forrester e gli Spencer e ad allontanarsi dai guai. Ma come agirà potremo scoprirlo solo tra qualche puntata, sempre in arrivo sulla CBS.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.