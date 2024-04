Beautiful Anticipazioni Americane: Una nuova teoria sulla scomparsa di Sheila stravolge le trame della Soap

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful si continua a parlare di Sheila e della sua morte, ormai presunta. Deacon ha scoperto un particolare che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola e stravolgere completamente le trame della Soap. Ecco cosa sta succedendo e cosa vedremo presto anche su Canale5.

Sulla morte di Sheila Carter anzi sulla sua presunta dipartita stanno fioccando teorie su teorie. È chiaro che nelle prossime puntate americane di Beautiful assisteremo a inaspettati colpi di scena, talmente tanto grandi da stravolgere sia le trame della Soap che ogni nostra teoria o previsione. All’ipotesi che la Carter sia ancora viva e che sia tenuta prigioniera, si sono aggiunti dettagli inquietanti e a cominciare a far luce su quanto davvero accaduto alla malefica rossa, è stato Deacon. Ma cosa ha scoperto lo Sharpe di tanto importante e inquietante? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon scopre dei messaggi inquietanti sul cellulare di Sheila

Dopo aver visto dieci dita e non nove sui piedi del cadavere che avrebbe dovuto essere quello di Sheila, Deacon ha cominciato a credere che la sua amata sia viva e vegeta ma in pericolo. Nonostante Finn lo abbia spinto a calmarsi e a convincersi che sia stato tutto frutto della sua immaginazione, lo Sharpe è sempre più certo di quello che ha visto e intende andare a fondo in questa faccenda. Il barista ha addirittura iniziato a pensare che la sua Sheila sia stata incastrata e che sia nei guai, incapace di mettersi in contatto con lui. A dargli conferma che qualcosa non quadri in questa storia, sono stati alcuni messaggi che ha trovato sul cellulare della sua innamorata. Tra le poche conversazioni che la donna ha avuto in questi mesi, una gli è sembrata sospetta. Gli sms sono indirizzati a una certa Sugar e nel testo di questi, Sheila intima a questo misterioso personaggio di starle alla larga e di non provare ad avvicinarsi a lei. Una cosa piuttosto strana ma che potrebbe rispondere alla domanda che tempo fa ci siamo posti ovvero chi era la persona con cui la rossa si doveva incontrare prima che succedesse il fattaccio con Steffy?

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila vittima di un agguato?

In un nostro precedente articolo vi abbiamo raccontato che Sheila, prima del fattaccio con Steffy, è stata impegnata in un incontro con qualcuno del suo passato. Questa persona potrebbe essere proprio Sugar, una vecchia conoscenza della Carter ma anche di noi appassionati di Beautiful. La donna, squilibrata quanto la rossa anzi di più, è stata per anni la complice della criminale. Tra le due c’è persino una grande somiglianza e potrebbe essere proprio lei la donna che Steffy ha ucciso. Questa ipotesi l’avevamo già espressa e ora sembra proprio che le nostre intuizioni possano corrispondere al vero ma una teoria diversa, emersa in alcune voci circolanti sul web, cambia le carte in tavola. Secondo queste news, Sheila non sarebbe stata d’accordo con Sugar ma sarebbe caduta in una trappola ordita da qualcuno che la vuole fuori dai piedi.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila ingannata e prigioniera?

Secondo le ultime voci che circolano sul web, Sheila sarebbe stata vittima di un agguato. Il suo posto sarebbe stato preso da Sugar mentre la Carter sarebbe stata rapita e fatta prigioniera. Le cose si sono però complicate a causa della reazione inaspettata di Steffy. Ma nonostante la morte della sosia della rossa – e non si esclude che possa essere stata persino sottoposta a chirurgia plastica per somigliarle ancora di più – il piano è continuato. Ma chi potrebbe aver rapito Sheila? Un’ipotesi l’abbiamo già fatta e abbiamo pensato che chi potrebbe voler vedere la donna in gabbia e non più in grado di fare del male, possa essere Jack, il padre di Finn. A questa ipotesi se ne aggiunge un’altra, che vede l’arrivo di Ryder, il figlio della criminale, deciso a riscuotere la grande somma di denaro che la madre ha ottenuto, custodito sino a questo momento e con cui – in parte – ha aiutato Deacon a comprare Il Giardino. Insomma il fratellastro di Finn potrebbe aver voluto eliminare la sua mamma e prendersi i suoi soldi, facendo persino un favore ai Forrester. Una trama piuttosto intricata e inquietante, che ci lascia perplessi ma che non possiamo escludere a priori trattandosi di Beautiful, che su resurrezioni, colpi di scena assurdi e amori inaspettati, ha fondato la sua innegabile fortuna.

Per avere certezza di cosa succederà e per scoprire cosa sia davvero successo a Sheila dovremo aspettare ancora un po’ di tempo ma nell’aspettare non ci annoieremo di sicuro. Altre trame e altri intrighi ci faranno compagnia nei prossimi episodi sia americani che italiani.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.