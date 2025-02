Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne Rose nuovo amore di Zende Forrester? Questo cambierà tutto!

Anticipazioni TV

Zende Forrester e Daphne Rose potrebbe fare coppia fissa. Ma questo potrebbe essere un problema per Steffy. Nelle puntate americane della Soap Beautiful Daphe deve sedurre Carter per aiutare Steffy a riprendersi la sua azienda ma con un nuovo amore, la Rose potrebbe non essere più in grado di farlo... e sarebbero guai!

Daphne Rose è il nuovo personaggio di Beautiful che farà molto parlare di sé appena arriverà nelle puntate italiane della Soap. La bella Daphne è arrivata negli episodi americani della Soap per aiutare Steffy a riprendere il controllo della Forrester Creations e ha promesso di sedurre Carter per salvarlo dalle grinfie di Hope, capace di fare il lavaggio del cervello al Walton e diventata un problema da eliminare immediatamente. Ma la creatrice di profumi potrebbe prendere un’altra strada e innamorarsi di un’altra persona e avere occhi e attenzione solo per lui. Stiamo parlando di Zende Forrester. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne Rose innamorata di Zende?

In alcuni nostri articoli precedenti vi abbiamo parlato del nuovo personaggio di Daphne Rose, l’amica che Steffy ha chiamato in suo soccorso da Parigi, per fermare Carter anzi per sedurre il Walton e farlo svegliare dall’incanto di Hope. Ma la nuova arrivata – una delle più importanti creatrici di profumi al mondo – potrebbe non portare a termine il piano della Forrester o meglio trovarsi in grande difficoltà nel farlo perché innamoratasi di un altro uomo. Nelle puntate americane di Beautiful la bella Rose ha cominciato ad avvicinarsi a Zende e sembra proprio che ne sia rimasta affascinata. Ma possibile che tra loro scatti qualcosa? Possibile che il cugino di Ridge faccia battere il cuore alla bella francese?

Beautiful Puntate Americane: Daphne non porterà a termine il piano di Steffy?

Se Daphne dovesse innamorarsi di Zende le cose si complicherebbero e non poco per la bella Steffy, che potrebbe vedere svanita la possibilità di mettere in atto il suo piano. Se infatti Daphne dovesse avvicinarsi al Forrester perderebbe di vista l’obiettivo di sedurre Carter, anzi comincerebbe ad avere difficoltà nel comportarsi in modo seducente nei confronti del Walton, proprio sotto lo stesso tetto del suo vero innamorato. La figlia di Ridge sarebbe costretta quindi a trovare una soluzione a questa brutta situazione. Soluzione che potrebbe essersi già palesata grazie all’intervento di Brooke, che ha fatto leva sul senso di colpa dell’ex avvocato e ora direttore della Forrester.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy dovrà correre ai ripari?

Steffy potrebbe non poter più contare sull’aiuto di Daphne e dover quindi correre ai ripari. Se Daphne dovesse, come abbiamo detto, innamorarsi di Zende, non potrebbe certo continuare a sedurre Carter e quindi Hope continuerebbe ad avere la meglio su di lui. Questo se il Walton continuerà a dare retta alla ragazza. Abbiamo detto SE perché Brooke ha picchiato duro contro Carter e ha già smosso il senso di colpa del giovane, portandolo a crollare in lacrime tra le braccia di Ridge, arrivato alla Forrester per dirne quattro al suo ormai ex migliore amico. L’avvocato comincia a sentirsi un truffatore e se non fosse per i consigli, fraudolenti, della piccola Logan, è certo che sarebbe già tornato sui suoi passi.

Con Daphne fuori gioco, Brooke risulterebbe davvero l’unica e sola carta che potrebbe aiutare Steffy e la sua famiglia a riprendere il controllo della loro azienda ma con Taylor di nuovo al fianco di Ridge, anche questa ipotesi potrebbe sfumare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.