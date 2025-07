Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne Rose e Ivy Forrester all'arrembaggio, nel mirino ci sono Carter e Liam!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Daphne Rose e Ivy Forrester sono tornate alla ribalta e sembrano determinate a riavvicinarsi agli amori della loro vita. Riusciranno a farlo? Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto in arrivo anche su Canale5.

Daphne Rose e Ivy Forrester sono pronte a tornare alla riscossa. Questi due personaggi fanno parte del cast nelle puntate americane di Beautiful e se uno di questi, Ivy, è già un nome noto al pubblico della Soap sia italiano che straniero, quello della Rose è invece tutto ancora da scoprire per i fan di Canale5. Vi riveliamo che molto presto ne sentiremo parlare anche da noi in Italia e c’è chi apprezzerà il suo arrivo a Los Angeles e chi invece proprio non la sopporterà.

Di sicuro le due donne faranno molto parlare di sé nei prossimi episodi in arrivo sulla CBS – nel nostro paese arriveranno tra un anno e mezzo circa – e questo perché entrambe sono determinate a farsi avanti con gli uomini che amano e che vogliano riconquistare ovvero Carter e Liam. Ma vediamo meglio cosa sta succedendo e facciamo il punto della situazione.

Beautiful: Chi è Daphne e perché ha puntato Carter?

Di Daphe Rose vi abbiamo parlato qualche tempo fa nelle nostre anticipazioni americane e facciamo ora un piccolo recap per capire chi sia questo personaggio, che presto vedremo anche su Canale5.

Daphne è la produttrice francese di profumi amica di Steffy e la Forrester, negli episodi americani già andati in onda sulla CBS, l’ha chiamata in suo aiuto per sedurre Carter e allontanarlo così da Hope, di cui il Walton si è innamorato. L’obiettivo della figlia di Ridge era quello di impedire alla sorellastra di controllare l’avvocato e di continuare a spingerlo a sabotare la Forrester Creations continuando così il colpo di stato con cui il bel moretto si è posto a capo dell’azienda di moda. C’entra quindi ancora il momento in cui Hope e Carter, uniti e innamorati, si sono vendicati di Ridge, Steffy e persino di Eric, esautorandoli e diventando loro i direttori della maison.

Daphne ha in parte assolto al suo compito ma ha finito per innamorarsi davvero di Carter e, non ricambiata, ha dovuto lasciare il paese per tornare in Francia, sconsolata. Negli episodi andati in onda nelle scorse ore, la Rose ha deciso di ripresentarsi alla Forrester, per portare a compimento un lavoro per gli stilisti americani e stavolta potrebbe non voler riprendere l’aereo così presto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne è tornata per restare e riconquistare Carter?

Il ritorno dei personaggi nelle trame di Beautiful non è mai casuale e siamo certi che Daphne abbia in mente qualcosa o che comunque sia destinata a combinare qualche “danno”. Il suo rientro negli episodi americani della Soap, proprio quando Liam è guarito miracolosamente dal cancro, ci fa pensare che la francesina possa insidiarsi facilmente tra Hope e Carter, probabilmente sfruttando il fatto che la Logan sarà molto più vicina al suo ex marito di quanto non fosse prima. Sicuramente Daphne non ha intenzione di tornare presto a casa ed è ancora più certo che sia innamorata del Walton come prima. Eh sì, lo è eccome ed è pure stata molto felice di rivederlo dopo tanto tempo.

Qualche tempo fa abbiamo ipotizzato che la Rose potesse rientrare con una sorpresa, ovvero una gravidanza. Non è escluso che in uno degli incontri tra lei e il Walton, le cose abbiano preso una piega molto intima e che da quella sera nella vita della ragazza sia arrivata una novità. Daphne potrebbe sconvolgere tutti con questa rivelazione e costringere Carter a lasciare Hope per fare da padre al piccolo in arrivo. Ma potrebbe anche succedere che l’avvocato possa infastidirsi per via del legame tra la sua amata e lo Spencer e trovare rifugio tra le braccia della parigina, come già successo in passato. Scopriremo molto presto cosa succederà e quali saranno le vere intenzioni di Daphe Rose.

Ivy sente la mancanza di Liam, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Veniamo invece a Ivy. La Forrester già la conosciamo da tempo e il suo ritorno ci ha fatto molto piacere. La cugina di Steffy, quella che le somiglia più di tutte, è stata per tanto tempo legata a Liam e immaginavamo che i due potessero tornare insieme sin da subito, visto che al loro primo incontro – dopo anni – è scappato un bacio. Ma gli eventi tra cui il colpo di stato di Carter e Hope e il cancro dello Spencer, hanno impegnato talmente tanto i due da tenerli lontani, almeno sino a ora.

Dopo aver scoperto cosa è successo al suo ex, Ivy ha rivelato a sua nipote Electra di sentire la mancanza di Liam e di aver capito quanto desideri stargli accanto. La Forrester ha confessato che il giovane è il suo più grande amore e sente per lui ancora del grande affetto. È quindi pronta a tornare alla carica con lui e a riconquistare un posto importante nel suo cuore, ora libero sia da Steffy che da Hope… almeno apparentemente. È infatti abbastanza probabile - succede ogni volta nelle puntate di Beautiful - che quando Ivy si riavvicinerà a Liam, una delle sue due ex mogli si farà di nuovo sotto. Non sappiamo se si tratterà di Steffy (non ce lo auguriamo) o di Hope ma crediamo che una tra loro vorrà stargli accanto e non solo come amica. Ivy dovrà di nuovo lottare e noi speriamo che stavolta vinca, almeno non dovremo di nuovo rivedere il solito triangolo amoroso tra le due sorellastre, che hanno appena fatto pace. Insomma tifiamo per la zia di Electra anche per svecchiare alcune trame. Di triangoli ne abbiamo già uno, sempiterno e che tornerà a sfrigolare in Italia, tra Capri e Napoli e tra Brooke, Ridge e Taylor.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.