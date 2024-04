Beautiful Anticipazioni Americane: Che fine ha fatto Sheila Carter? Deacon, Finn e pure Hope nel giogo della follia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che è ormai certo che Sheila sia viva. Ma dov'è finita la Carter? Si nasconde o c'è dell'altro dietro? Per Deacon, Finn e pure per Hope, inizia una vera e propria lotta contro la follia. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

La macabra scoperta di Deacon ha confermato le teorie sulla non morte di Sheila Carter ma non è ancora chiaro che fine abbia fatto la Carter e quando intenda uscire allo scoperto. Quello di cui siamo sicuri è che con lo Sharpe, ora che ha visto con i suoi occhi la verità, comincerà a cercare la sua amata rossa innescando una strana “caccia al fantasma”, che presto farà impazzire pure Finn e Hope. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo e cosa succederà – secondo noi e sulla base degli spoiler – nelle puntate di Beautiful.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon alla caccia di Sheila

Deacon ha dato l’ultimo saluto a Sheila ma ha anche fatto una macabra scoperta, ovvero che la donna a cui ha detto addio non è la Carter. Ha infatti scoperto che il corpo della persona che ha accompagnato in ospedale aveva dieti dita dei piedi e non nove come la rossa. Insomma Deacon ha capito che la sua amata è viva e che ha giocato a tutti un brutto scherzo. C’è però un problema di non poca rilevanza: lo Sharpe non avrà prove per dimostrare quanto ha visto. E come riuscirà a convincere Finn, con cui di certo parlerà, che la sua mamma biologica è ancora tra loro? Il barista si metterà quindi alla sua ricerca, certo che prima o poi qualcosa scoprirà.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon tormentato dal fantasma di Sheila

All'incirca un mese fa (marzo 2024) fa avevamo predetto il ritorno di Sheila ma non avevamo ancora certezza che la Carter tornasse sotto forma di fantasma o viva e vegeta. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno finalmente confermato che la rossa non è la persona che Steffy ha ucciso e che, sicuramente, Sheila è ancora a piede libero. Deacon e Finn saranno presto protagonisti di incontri “ravvicinati” con la donna che ha condizionato le loro vite negli ultimi tempi. Vi anticipiamo che lo Sharpe parlerà con Finn e gli confiderà quello che ha visto ma non potrà fornirgli alcuna prova. Questo porterà, molto probabilmente, il bel dottore a non credere al padre di Hope e persino a invitarlo a stare attento a quello che dice e che pensa. E Deacon potrebbe pure cominciare a pensare di aver perso il senno… ma attenzione, non sarà il solo a sentirsi instabile mentalmente.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn e Hope nella morsa della follia

Deacon potrebbe cominciare a pensare di essere folle e di aver visto male ma comunque continuerà a indagare. Finn invece ha già cominciato a vedere e sentire – soprattutto – la presenza della sua madre naturale. E questo potrebbe peggiorare. Inizialmente il dottore crederà di non aver ancora superato il trauma della morte di Sheila ma poi, accertato che non è matto, potrebbe fare squadra con Deacon e cercare insieme a lui di capire la verità sulla morte della Carter. E in tutto questo calderone potrebbe persino finire Hope, che nei prossimi episodi si farà sempre più vicina al marito di Steffy e che, per stargli vicino, ha persino deciso di partecipare alla veglia funebre della rossa.

Quello che noi pensiamo è che la morsa della pazzia sia orchestrata e voluta fortemente da Sheila, che ha finto la sua morte per ottenere finalmente quello che ha sempre voluto: il caos in cui rinascere. Sì perché il vero obiettivo di Sheila è quello di ricostruire un rapporto con Finn, anche a scapito di Deacon. E quale migliore strategia se non quella di far credere a suo figlio di essere stata uccisa da Steffy, minare il loro rapporto, riuscire a separarli e tornare da lui pronta a consolarlo? E in tutto questo potrebbe essere molto importante Hope, ulteriore leva per far separare il bel Finnegan dall’odiata Steffy. Insomma Sheila potrebbe avere diverse frecce al suo arco e, viva anzi vivissima, sarebbe pronta a lanciarle per prendersi la sua vendetta.

