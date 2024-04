Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon dà il suo ultimo saluto a Sheila ma poi arriva una macabra scoperta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon ha fatto una scoperta macabra e inquietante. Per lo Sharpe è stato uno shock e per le trame della Soap è stata una svolta clamorosa. Ecco tutto quello che è successo e che vedremo presto su Canale5.

Se come noi pensavate che Sheila Carter fosse ancora viva, allora avete azzeccato. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci confermano che la malefica rossa è ancora in libertà, viva e vegeta e probabilmente pronta a tornare alla carica. A scoprire che la Carter è ancora tra noi, è stato Deacon, anche se lo Sharpe non ha attualmente prove per dimostrare tutto questo, se non i suoi stessi occhi. Perché? Ve lo sveliamo noi raccontandovi cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap. Pronti a scoprire dettagli macabri e inquietanti? Andiamo!

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon organizza una veglia funebre per Sheila

Sheila Carter non è stata odiata da tutti. C’è chi infatti, in questi ultimi mesi, si è affezionato a lei, provando addirittura un forte amore per lei. Stiamo ovviamente parlando di Deacon, che non ha mai nascosto di voler un gran bene alla rossa e di essere sicuro che, con il suo aiuto, la Carter potesse cambiare. Deacon si è convinto per diverso tempo che Sheila fosse diventata un’altra persona e se non fosse stato per Hope, che gli ha imposto di scegliere tra lei e la sua compagna, probabilmente avrebbe sposato la malefica nemica dei Forrester. Per questi sentimenti così tanto forti e sinceramente affranto per la sua morte, il barista ha deciso di organizzare una veglia funebre in onore della sua amata, a cui hanno partecipato – a sorpresa – sia Finn che Hope.

Beautiful Anticipazioni Americane: Una macabra scoperta sconvolge Deacon

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon è stato molto felice di vedere Hope e Finn alla veglia e lo ha ringraziati per essere stati là, dimostrando che Sheila non è sempre stata il mostro che molti credono fosse. Lo Sharpe ha poi accompagnato il feretro di nuovo in ospedale, affinché venisse cremato. Deacon è rimasto in attesa che si compisse l’ultimo atto prima di salutare per sempre la Carter e mentre osservava il corpo della sua amata sparire dentro all’ultimo luogo che lo avrebbe accolto, ecco la macabra scoperta. Dal lenzuolo sono comparsi i piedi, entrambi con 5 dita. Il padre di Hope ha cominciato a urlare senza sosta, sconvolto dalla visione che gli si era appena parata davanti. La donna che stava per essere cremata, non poteva essere – in nessun modo – Sheila.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon pronto a scoprire la verità

Deacon è rimasto senza parole nel vedere il corpo di quella che riteneva essere Sheila, sparire dentro al forno, con dieti dita dei piedi. Allo Sharpe è subito sembrato chiaro che la persona che stava per essere cremata, non poteva di certo essere la Carter, visto che la sua peculiarità – nell’ultimo anno – è stata quella di avere nove dita in uno dei piedi. Il padre di Hope ha compreso che qualche altro scherzo deve essere stato orchestrato. Ma come dimostrarlo a tutti e come riuscire a scoprire che fine abbia fatto Sheila Carter e che intenzioni avrà? Per lui comincerà una ricerca senza sosta, certo che quello che ha visto non fosse frutto della sua immaginazione ma corrispondesse a verità certa. E siamo sicuri che il fantasma di Sheila, o meglio lei in carne e ossa, tornerà molto presto a farsi vedere e sentire dagli uomini della sua vita.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.