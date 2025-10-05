Beautiful Anticipazioni Americane: Che confusione per Hope, ora deve decidere tra Liam e Carter!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope è sempre più confusa tra Liam e Carter e un dettaglio la rende ancora più nervosa... Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

“Che confusione, sarà perché ti amo”, recita così una famosa canzone italiana che ben si addice a quello che sta accadendo a Hope. Dopo la dichiarazione di Liam, determinato a tornare insieme a lei e a riformare la loro famiglia. Nelle puntate americane di Beautiful, i dubbi della Logan si sono intensificati e la ragazza ha dovuto rivelare alla madre quanto in questo momento sia confusa tra il suo amore per Carter, fresco e prossimo al matrimonio, e tra i sentimenti che prova per Liam, risvegliati all’improvviso quando ha temuto di perderlo. Ma c’è un elemento che proprio la tiene in bilico, anzi un qualcuno a cui proprio non riesce a dire no. Ma ecco nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam di nuovo all’attacco con Hope

Liam ha pensato di dover morire da un momento all’altro e questa novità, che si è poi rivelata una bugia, gli ha permesso di ripensare a tutta la sua vita, alle sue scelte e ai suoi errori. In cima alla lista c’è la fine del matrimonio con la Logan, che lui stesso ha portato a conclusione. Certo di avere ancora una chance con lei, lo Spencer è tornato alla carica, baciando la sua ex e chiedendole di ripensare alla loro famiglia e alla loro unione, nonostante Hope sia ora fidanzata con Carter, che le ha chiesto di sposarla. Tutto questo ha messo la figlia di Brooke in grande confusione e l’ha portata a non fissare una data di nozze con il Walton.

Hope non fissa le nozze con Carter per colpa di Liam, ecco cosa sta succedendo nelle puntate di Beautiful

Hope ha scoperto dei sentimenti molto profondi per Liam. Non che prima non fosse certa di volergli bene ma non aveva certo pensato di amarlo ancora. La paura di perderlo ha risvegliato in lei quell’amore che li ha uniti per anni e che li ha spinti a lottare, per tanto tempo, per essere una famiglia anche quando la rivale era Steffy, l’altra donna dello Spencer e la madre della sua prima figlia. Niente di nuovo se non fosse che, questa volta, quella impegnata con un altro è lei e si sta pure per sposare.

Hope ha detto sì a Carter ma di fatto non ha ancora fissato una data. La Logan sta cercando di prendere tempo proprio per via di Liam ma sa che prima o poi dovrà dare una risposta al Walton con una data o con un addio. E pure sua madre Brooke è convinta che per lei sia arrivato il momento di fare la sua scelta e di mettere in chiaro le cose prima con sé stessa e poi con gli uomini che la amano. Ma c’è un problema o meglio un dettaglio che Hope non può non considerare e che la sta facendo pendere da una parte, senza forse nemmeno accorgersene del tutto.

Beautiful Anticipazioni: Chi sceglierà Hope? La risposta è in un dettaglio anzi in una persona

Hope ama Carter ma ama anche Liam. La Logan si sta trovando nella situazione in cui per anni si è trovato lo Spencer e sa perfettamente che deve dare una risposta, una volta per tutte. Non può certo tergiversare e questo sia per rispetto dei due uomini che la amano sia per amore della sua Beth, il dettaglio anzi la persona che la porterà a prendere la sua decisione definitiva. Ebbene sì, la Beth Spencer è l’arma segreta di Liam anche perché da tempo la bambina sta spingendo la madre a stare tutti insieme come una volta e a riformare la loro famiglia.

Hope non è insensibile ai desideri di sua figlia e la sua richiesta le pare anche piuttosto sensata; sì perché ora che ha scoperto di amare ancora Liam, la rampolla di Brooke non vede poi così impossibile il tornare accanto al suo ex marito. Ma come fare con Carter, come dirglielo? E le cose si complicheranno visto che il Walton si impegnerà affinché la sua amata abbia di nuovo la sua collezione e un posto di lavoro sicuro alla Forrester. Insomma, Hope si troverà pure in debito nei confronti del suo futuro sposo e potrebbe non trovare il coraggio di lasciarlo, per paura di deluderlo e di perdere nuovamente tutto. Sì perché non è escluso che Carter possa passare al lato oscuro e possa pure decidere di non aiutare più Hope e di metterla in difficoltà con Ridge. Succederà?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.