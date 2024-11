Beautiful Anticipazioni Americane: Carter è innamorato di Hope. Ma se fosse tutto un imbroglio?

Anticipazioni TV

Le puntate americane di Beautiful stanno riservando grandi sorprese. Carter sembra essersi innamorato di Hope ma temiamo che dietro a questo amore ci possa essere qualcos'altro e che sia una vera e propria truffa. E ora vi sveliamo perché.

La relazione tra Hope e Carter ha stravolto le puntate americane di Beautiful. L’amore tra il Walton e la Logan era qualcosa di totalmente imprevedibile e la stessa Brooke sta facendo fatica a credere che sua figlia abbia dimenticato così in fretta Thomas e poi Finn per cominciare a pensare al Walton. La situazione è talmente strana da averci fatto venire in mente un dubbio: e se Carter stesse usando Hope? In noi si è fatto largo il tarlo del sospetto e ora vi riveliamo cosa temiamo succeda nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter difende Hope da Steffy

Carter e Hope hanno rivelato di provare attrazione l’uno per l’altra e hanno chiesto a Brooke, che li ha beccati in flagrante, di non rivelare a nessuno della loro relazione, soprattutto non a Ridge e a Steffy. I due ragazzi si stanno spalleggiando a vicenda e il Walton ha addirittura elogiato la Hope For The Future in una riunione della Forrester Creations, nella quale ha pure rivelato a tutti i suoi grandi progetti futuri per l’azienda. Questo atteggiamento ha scatenato la curiosità di Steffy, che ha immediatamente intuito che il suo fedele avvocato debba essere stato in qualche modo plagiato dalla Logan, tanto da sostenerla nonostante l’evidente calo di vendite della sua linea e tanto di difenderla, a spada tratta, durante una delle loro discussioni. La nipote di Eric comincerà a osservare meglio le mosse della sorellastra e del COO della maison di moda e cercherà di scoprire cosa succeda tra loro. Ma cosa sta davvero succedendo? Siamo sicuri che Carter sia veramente interessato a Hope? Qui gatta ci cova!

Beautiful: Perché Carter si à fatto avanti con Hope solo ora?

Conosciamo Carter ormai da diversi anni e lo abbiamo visto più volte in azione con le donne della Forrester. Il Walton ha avuto una relazione con Zoe, con Quinn – la più importante – e con Katie, l’ultima in ordine di tempo. Nelle puntate americane di Beautiful, l’avvocato ha rotto con la sorella di Brooke e i due sono ritornati solo amici. Una rottura improvvisa e inaspettata, che ha dato modo al ragazzo di cominciare a interessarsi a Hope. Ma ci chiediamo come mai, dopo tutti questi anni, si sia fatto avanti solo ora e abbia cambiato così tanto velocemente opinione di lei, tanto da considerarla un esempio per il futuro dei giovani e dell’azienda?

Potrebbe essere che Carter non abbia mai visto la piccola Logan sotto la luce di una sua probabile fiamma e questo perché la ragazza è stata per diversi anni sposata con Liam e ha avuto una relazione burrascosa ma forte con Thomas. Ma ora che è libera – la cotta per Finn non ha portato a nulla – l’affascinante giovane direttore operativo potrebbe aver trovato il momento giusto per farsi avanti. Ipotesi possibilissima ma noi ne abbiamo un’altra, un pochino più sibillina.

Beautiful: Carter sta ingannando Hope per ottenere il controllo della Forrester?

Abbiamo avuto la sensazione che quello che sta succedendo tra Hope e Carter possa essere un vero imbroglio. L’avvocato potrebbe aver deciso di giocarsi la carta “fidanzato della giovane Logan”, per ottenere il successo che desidera e procedere con la sua rivincita. Hope, diversamente da Katie – semplice pedina e non regina della scacchiera – potrebbe essere molto utile al Walton per ottenere quello che desidera. Sì perché sappiamo quanta influenza la ragazza abbia su sua madre e quanto Brooke ne abbia su Ridge, che più volte ha dimostrato di dare più retta alle Logan che alla sua stessa famiglia.

Carter quindi potrebbe benissimo volersi approfittare del rapporto d’amore con la madre di Beth per scalare la vetta, arrivare a farle prendere il posto di Steffy come Co-Ceo dell’azienda - silurando la Forrester - e diventare il suo più fidato collaboratore, quello a cui non si può dire di no e le cui idee sono sempre giuste. Insomma Hope potrebbe essere il lasciapassare per il suo successo. Sappiamo quanto questa prospettiva sia subdola ma la sensazione che questa improvvisa passione sia solo per convenienza non abbandona la nostra mente, almeno per ora. E ci intriga anche perché il lato oscuro di Carter Walton sarebbe proprio un’inaspettata e affascinante scoperta!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.