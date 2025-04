Beautiful Anticipazioni Americane: Eric furioso con Ridge, ha sbagliato a lasciare Brooke!

Anticipazioni TV

Brooke non è sola a combattere la sua battaglia. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Eric ha preso le sue difese e ha accusato suo figlio di aver fatto un errore. Ridge si pentirà delle sue azioni e tornerà indietro sui suoi passi? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Colpo di scena molto importante per Brooke! Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Eric ha preso le difese della Logan e ha sgridato suo figlio per averla lasciata e per essere corso tra le braccia di Taylor, senza nemmeno rifletterci un attimo e dare alla bionda il beneficio del dubbio. Per la madre di Hope, che sino a ora si è sentita sola e abbandonata, potrebbe arrivare la svolta per riconquistare il suo innamorato, che è rimasto particolarmente scosso dalle parole di suo padre. Ecco cosa è successo, nel dettaglio, negli episodi andati in onda sulla CBS e presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric ricorda con orgoglio uno dei matrimoni tra Brooke e Ridge

Brooke lascerà la Forrester? Forse no, almeno non dopo che Eric ha preso le sue difese inaspettatamente. Vi avevamo raccontato di come la Logan si sentisse sola e abbandonata e di come stesse cominciando a pensare di abbandonare la maison di moda, dove nessuno sembrava più contento di averla. Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda nelle scorse ore sulla CBS, la bionda ha scoperto di avere ancora il sostegno del Forrester senior, che le ha rivelato di non essere contento dell’atteggiamento che ha avuto Ridge nei suoi confronti.

Eric si è dilungato a parlare con Brooke e le ha confessato di aver cominciato a ripensare al passato dopo aver visto una foto del suo bellissimo abito da sposa, usato per il suo matrimonio con Ridge, avvenuto a Portofino molti anni prima (2002). Dopo aver visto questa immagine, il patriarca della casa di moda ha cominciato a riflettere sugli ultimi eventi e sul comportamento di suo figlio, per lui sbagliato o quantomeno affrettato. Eric ha dichiarato a Brooke di sperare che il suo rampollo si renda conto di non aver agito in modo intelligente e non si è limitato a dirlo solo alla sua ex nuora e moglie ma ha affrontato faccia a faccia pure lo stesso Ridge.

Beautiful: Eric sgrida Ridge per aver lasciato Brooke

Eric è felice di aver finalmente ripreso il controllo della Forrester ed è furioso con Hope per quello che ha fatto mentre, come suo figlio, è pronto a dare a Carter un’altra chance. Diversamente da Ridge, il Forrester senior non è però arrabbiato con Brooke. Dopo aver capito che la Logan ha agito negli interessi della loro famiglia, il patriarca ha deciso di prendere le difese della bionda ma soprattutto di dirne quattro a suo figlio, colpevole di aver preso delle decisioni avventate e molto poco accorte.

Dopo aver rivangato il passato con la sua amata ex nuora, Eric ha sgridato suo figlio e lo ha accusato di essersi lasciato consolare un po’ troppo presto da Taylor, a cui vuole molto bene ma che non ritiene e non ha mai ritenuto, la donna del destino del suo primogenito. Il designer ha spronato il suo erede a riflettere più attentamente sulle sue azioni e di non lasciarsi trascinare dagli eventi come suo solito… e pare che le sue parole abbiano fatto breccia in lui.

Beautiful Anticipazioni: Ridge cambierà idea?

Le parole di Eric anzi i suoi rimproveri, hanno colto nel segno! Ridge non ha avuto la forza di controbattere e ha preferito il silenzio ma è stato piuttosto evidente che il Forrester fosse colpito e affondato. Il suo viso si è rabbuiato, sintomo che le accuse del suo adorato papà non lo hanno lasciato indifferente. Ma c’è da chiedersi cosa farà ora. Il suo rapporto con Taylor sembra procedere molto bene, meglio di altre volte, ma stavolta Brooke non ha davvero fatto nulla per meritarsi un simile rifiuto da parte del suo compagno.

Ridge potrebbe decidere di tornare indietro sui suoi passi e tornare con Brooke oppure continuare la sua liaison amorosa con Taylor, arrivando persino a sposarla. Non abbiamo certezza di quale azione farà, con lui tutto è possibile, ma siamo certi che non perdonerà Hope per quello che ha combinato, a meno che la giovane non si presenti da lui chiedendogli perdono. E il rapporto non proprio idilliaco con la piccola Logan potrebbe rappresentare ancora, come lo è ora, un grande problema con la sua bionda ex, che di certo non sosterrà a lungo la faida anzi la guerra che si è creata tra la sua bambina e il suo adorato uomo del destino.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.