Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke con le spalle al muro. Aiuterà Hope o Steffy?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke è in grande difficoltà. Dopo le richieste di Steffy di parlare con Hope e convincerla a tornare a ragionare, la Logan si sentirà con le spalle al muro. Chi deciderà di aiutare tra la Forrester e suo figlia, palesemente confusa? Scopriamo cosa sta succedendo nella Soap.

Per Brooke si prevedono guai all’orizzonte. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan si sente con le spalle al muro ed è tutta colpa da una parte delle richieste – purtroppo per lei legittime – di Steffy e dall'altra del comportamento inaspettato di Hope. La moglie di Ridge dovrà presto trovare una soluzione ai suoi problemi ma dovrà decidere, soprattutto, se aiutare la sua figliastra o sua figlia. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa sta succedendo nella Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke sconvolta dalle confessioni di Hope

Hope ha confessato di essere attratta da Finn e questa rivelazione ha sconvolto sua madre. Brooke è sbiancata davanti alla scoperta che sua figlia stia provando dei simili sentimenti per il marito di Steffy e teme, a ragione, che la situazione possa degenerare e creare problemi nella loro famiglia. Se infatti Hope facesse qualche passo falso, la guerra tra Forrester e Logan ricomincerà e stavolta le sarà molto difficile difendersi e difendere la sua prole.

Hope è in torto e Brooke lo sa ma soprattutto è al corrente che Steffy è sulla difensiva e ha già capito che sua figlia prova un’amicizia malsana verso suo marito. Per fortuna, per il momento, la figlia di Ridge crede che la sua rivale sia pericolosa solo per via di Sheila e non per altro ma se dovesse scoprire quello che lei sa, sarebbe un vero disastro e lei dovrà cercare di impedirlo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy prega Brooke di parlare con Hope

Steffy ha capito che Hope è scombussolata e non sta ragionando come dovrebbe. L’idea di non perdere suo padre l’ha spinta ad avvicinarsi a Sheila, con tutto quello che ne consegue. Il rapporto tra la Logan e suo padre, ora marito della Carter, potrebbe danneggiare tutti, persino lei. La Forrester è infatti convinta che la malefica rossa non sia cambiata per nulla e che presto farà qualcosa che metterà in pericolo tutti. Certa di questo, Steffy ha chiesto a Brooke di intervenire e di fermare sua figlia. Per la figlia di Ridge, l’unica persona in grado di far ragionare la sua rivale è la sua mamma, che da sempre ha un ascendente molto potente su di lei.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Brooke aiuterà Steffy o Hope?

Brooke si è ritrovata con le spalle al muro. Dopo l’accorata richiesta di Steffy, a cui lei purtroppo non ha potuto dare torto, la bionda dovrà di nuovo affrontare sua figlia – che intanto continua a fare sogni erotici su Finn – affinché si allontani dal marito della Forrester e smetta di mettersi in mezzo. La Logan dovrà però decidere che strategia usare e se aiutare la sua figliastra oppure la sua bionda progenie, sebbene questa si stia mettendo in grande difficoltà da sola.

Insomma Brooke sarà chiamata a prendere una decisione difficile, che porterà comunque scompiglio. Ma sarà capace di mettere da parte il suo cuore di mamma, almeno per una volta, per dare manforte a Steffy, che stavolta sembra aver ragione sulla sua rivale in amore?

