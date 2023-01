Beautiful Anticipazioni Americane: Bill vacilla ma Sheila lo rassicura, "Ti amo davvero. Brooke e Katie sono solo delle..."

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Bill comincerà a vacillare e a chiedersi se stia facendo o meno la scelta giusta. Ci penserà Sheila a rassicurarlo, dicendogli di amarlo davvero e di non essere come Brooke e Katie. Ma vediamo cosa vedremo nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

Bill ha preso la sua decisione: aiuterà Sheila a liberarsi da tutte le accuse e a uscire di prigione. Ma le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer comincerà ad avere dei ripensamenti, brevi ma molto intensi. Merito o colpa di Katie che, scoperto quanto fatto dal suo ex marito o meglio quanto crede che abbia fatto il magnate, si congratulerà con lui e lo chiamerà eroe. Le parole della Logan, miste a quella della Forrester, faranno vacillare Bill che si affretterà a chiedere alla Carter conferme sui suoi sentimenti.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie raggiunge Bill per congratularsi con lui

Bill ha deciso di voltare le spalle ai Forrester e ai Logan per aiutare Sheila. In alcuni nostri precedenti articoli vi abbiamo anticipato che il padre di Liam perderà completamente la testa e deciderà di stare dalla parte della Carter. Una decisione dettata dalle recenti delusioni d'amore che lo spingeranno a cercare una donna che non lo rifiuterà mai e che lo accetterà così com'è, senza volerlo cambiare. Ma le cose potrebbero andare diversamente e Bill si troverà a vacillare dopo un inaspettato incontro. Dopo aver sconvolto Steffy – a cui proporrà un diabolico accordo – il magnate riceverà la visita di Katie. La donna arriverà da lui per congratularsi del suo intervento contro Sheila Carter. La sorella di Brooke si mostrerà fiera del suo ex marito e lo elogerà chiamandolo eroe. Queste parole scuoteranno la coscienza dello Spencer, che comincerà a pensare che forse quello che intende fare non è poi così giusto. La confessione di Katie farà breccia nel suo cuore e gli farà sperare di avere forse una chance con lei.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill vuole certezze e raggiungere Sheila in carcere

Katie elogerà Bill chiamandolo eroe e dicendogli di essere molto fiera di lui e dell'uomo che è diventato. Lo Spencer accuserà il colpo e comincerà a pensare che forse ha ancora una speranza per riconquistare il cuore della Logan. Sarà un pensiero che farà capolino nella sua testa e che lo torturerà a tal punto da correre in carcere da Sheila, per avere da lei delle certezze. Il magnate otterrà un colloquio con la donna e le chiederà di rassicurarlo sui suoi sentimenti. Sheila lo ama davvero? Sarà disposta a stargli accanto anche quando tutti gli volteranno le spalle, quando sapranno che è per mano sua che la Carter otterrà la libertà? Bill sarà molto confuso e continuerà a interrogarsi sul suo operato ma poi alcune parole, scelte con cura, lo porteranno a calmarsi.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila rassicura Bill di amarlo e di non essere come le Logan

Sheila capirà immediatamente lo stato d'animo del suo nuovo compagno e si affretterà a rassicurarlo. La Carter gli dirà di non preoccuparsi di nulla e di credere alle sue parole, sincere e appassionate. Lei lo ama e lo amerà sempre ma soprattutto non lo abbandonerà. Non sarà mai come quelle donnacce di Brooke e Katie, capaci solo di usarlo e di gettarlo come spazzatura dopo averlo distrutto. Davanti a questo paragone infuocato, Bill si rianimerà e comincerà a sogghignare come la donna davanti a lui. Entrambi, ora più che mai determinati, continueranno a escogitare quel piano perfetto che permetterà loro di essere liberi, senza più paura e innamorati. Ma Bill capirà, prima che sia troppo tardi, che Sheila lo sta usando molto più di quanto le sorelle Logan o la stessa Steffy abbiano mai fatto?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.