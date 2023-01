Beautiful Anticipazioni Americane: Bill sconvolge Steffy e le propone un diabolico accordo

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il faccia a faccia tra Steffy e Bill si rivelerà un buco nell'acqua per la Forrester. Lo Spencer le rivelerà di non aver alcuna intenzione di cambiare idea e salverà Sheila, costi quel che costi. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful presto in onda su Canale5.

Steffy piangerà per il terrore. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che l'incontro tra la Forrester e Bill non avrà il risultato sperato dalla figlia di Ridge. La ragazza scoprirà che lo Spencer ha davvero perso la testa per Sheila e intende andare avanti con il suo piano. Ma prima sarà costretto a imporle un diabolico ricatto: la vita della Carter in cambio di quella di Taylor.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy raggiunge Bill per assicurarsi che non denunci Taylor

In alcuni nostri articoli precedenti vi abbiamo già anticipato che Steffy sarà pronta ad agire e dopo aver scoperto che Bill ha denunciato e fatto arrestare Sheila, deciderà di raggiungere il suo ex suocero, per assicurarsi che il suo piano di incastrare Taylor sia un ricordo del passato. La ragazza busserà alla porta di Villa Spencer ma purtroppo, come ci rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful, scoprirà che lo Spencer ha perso completamente la testa e non intende aiutarla.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill rivela a Steffy il suo piano

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che vedremo molto presto un Bill completamente cambiato, ma in peggio. Lo Spencer confesserà a Steffy di essere perfettamente consapevole dei crimini commessi da Sheila ma di non curarsene per nulla. Anche lui, come la Carter, ha commesso degli illeciti e sa cosa vuol dire non avere l'appoggio e l'amore di nessuno. Per questo ha deciso di unire le forze con lei e di innamorarsi di lei. Bill dirà alla Forrester di aver capito che l'unica donna che potrà amarlo per sempre, che non lo lascerà mai e che non sarà mai ferita dalle sue azioni, è proprio Sheila Carter. Per questo ha scelto di aiutarla a liberarsi dalle pesanti accuse che gravano su di lei e le ha promesso la libertà.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill ricatta Steffy

Steffy non crederà alle parole di Bill e avrà purtroppo la certezza che lo Spencer ha denunciato e fatto arrestare Sheila, solo per mettere a segno uno dei suoi piani. Il magnate si farà sempre più pericoloso e maligno e capito che la Forrester non riesce proprio a comprenderlo, la spiazzerà con un ricatto diabolico. Bill tornerà a insistere su un patto che dovranno siglare, per il bene di entrambi. Imporrà a Steffy il silenzio su Sheila, in cambio della libertà di Taylor. Insomma, la vita di Sheila Carter in cambio di quella di Taylor Hayes. Cosa deciderà di fare la figlia di Ridge? Cederà o alla fine parlerà come ha fatto per la faccenda di Thomas, Brooke e la chiamata ai servizi sociali?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.