Beautiful Anticipazioni Americane: Bill scongiura Katie di tornare con lui. Ecco la risposta della Logan...

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Bill chiederà a Katie un incontro, in cui la scongiurerà di tornare insieme a lui e di riformare la sua famiglia. Lo Spencer sembrerà sincero e disperato ma quale sarà la risposta della Logan? Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Bill tornerà alla carica con Katie e stavolta non risparmierà le lacrime. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer, deciso più che mai a riprendersi la sua ex moglie, la supplicherà di dargli un'altra opportunità. Ma come reagirà la Logan? Cederà davanti alle richieste dell'ex visibilmente scosso e vulnerabile?

Anticipazioni Americane Beautiful: Bill determinato a riconquistare Katie

Bill medita vendetta e ha giurato di riconquistare Katie, costi quel che costi. In un precedente nostro articolo vi abbiamo già rivelato che lo Spencer verrà rifiutato sia da Brooke che da Katie. Il magnate, scoperto del divorzio della Logan senior, tornerà alla carica con lei, proponendole di risposarsi. Ma al secco no della bionda, deciderà di provare la sua solita seconda strada: Katie. Ma anche la piccola delle tre sorelle gli darà un bel due di picche e anzi gli farà capire che tra lei e Carter Walton sta nascendo qualcosa. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Bill, furioso per essere stato messo in un angolo e geloso di Carter, comincerà a dare di matto e dopo aver riferito a suo figlio Liam, di essere pronto a fare di tutto per riprendersi la sua famiglia – tornando addirittura a indossare la collana con il pugnale, simbolo per lui di potere – inviterà la madre di Will a pranzare insieme a lui.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie in ansia per Bill. Carter la mette in guardia

Katie riceverà l'invito da parte di Bill e deciderà di raggiungerlo nonostante gli avvertimenti di Carter. Il Walton cercherà di metterla in guardia dallo Spencer ma la Logan gli dirà di doverlo comunque vedere, è sempre il padre di suo figlio. La bella mora lo raggiungerà quindi a casa e si renderà conto di quanto il suo ex sia vulnerabile e diverso dal solito. Il magnate comincerà a tessere le sue lodi e le giurerà di essere un uomo cambiato. Le prometterà di non ferirla mai più e di occuparsi della loro famiglia, senza che Brooke si metta di nuovo in mezzo. Poi le proporrà di passare le vacanze di Natale sul suo grande yacht. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la risposta di Katie non si farà attendere.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Katie dice NO a Bill!

Katie rimarrà stupita non tanto dalle parole di Bill – quelle le ha sentite un milione di volte – quanto dalla disperazione che vedrà dipinta negli occhi del suo ex. Bill Spencer la sta supplicando e sarebbe persino disposto a mettersi in ginocchio, se questo servisse. Non è certo qualcosa che si vede tutti i giorni e la Logan capirà che il suo ex marito è davvero disperato. Ma questa situazione non la convincerà. Il magnate è pur sempre tornato da Brooke, dopo aver scoperto del suo divorzio da Ridge e non c'è da fidarsi, né ora né mai. Katie gli riferirà esattamente tutto questo e gli dirà di essere molto triste per lui, di volerci essere sempre per supportarlo ma di non aver alcuna intenzione di ritornare a fare coppia. Lui l'ha ferita tante volte, anche recentemente, e ora lei merita di meglio. E se questo meglio si chiama Carter Walton, dovrà farsene una ragione. Lascerà quindi Villa Spencer per tornare in ufficio, pronta ad affrontare un'altra dura prova che ha rimandato da diverso tempo: la visita cardiologica di controllo.

