Beautiful Anticipazioni Americane: Bill sconvolto. Ha perso per sempre Will?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Will ha deciso di diventare il nuovo stagista della Forrester Creations. Suo padre Bill ancora non lo sa ma quando lo verrà a scoprire potrebbe capire di aver perso per sempre suo figlio. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

Will Spencer lavorerà per la Forrester Creations, ora è certo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful rivelano che il figlio di Bill e Katie ha deciso di diventare il nuovo stagista della casa di moda di Ridge e la cosa potrebbe diventare una vera e propria bomba, che farà saltare in aria i nervi e la pazienza del magnate. Bill Spencer non approverà la scelta del figlio di lavorare per l’azienda del suo più grande rivale anche se a lavorarci c’è anche sua madre. Dollar Bill potrebbe però stupirci tutti e comportarsi in maniera molto diversa dal previsto, solo per dimostrare di essere cambiato e poter quindi riconquistare la sua ex moglie. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate americane di Beautiful e scopri cosa sta succedendo nella Soap, negli episodi in onda negli USA. Poi continua a leggere le Anticipazioni Complete.

Anticipazioni: Anticipazioni Americane Beautiful: Bill perderà per sempre suo figlio Will?

Beautiful Anticipazioni Americane: Will accetta di lavorare alla Forrester Creations

Le nostre supposizioni si sono rivelate fondate. Avevamo previsto che Will Spencer avrebbe lavorato per la Forester e in effetti il ragazzo ha accettato di diventare il nuovo stagista della casa di moda, prendendo il posto lasciato vacante da Luna. Per Katie questa è una grande opportunità per il figlio, che potrebbe farsi le ossa in un ambiente non propriamente familiare e sicuramente non viziato dalla presenza di suo padre e dei suoi fratelli. Will ha tenuto a precisare di non essere convinto al 100% che la moda sia la strada del suo futuro ma non ha disdegnato di poter provare questa nuova avventura, che lo porterà a staccarsi dall’ego del suo papà, che ha convinto i suoi fratelli, anzi quasi costretto, a lavorare per lui e a seguire le sue orme. Ma questa scelta potrebbe diventare molto pericolosa e potrebbe rivelarsi una bomba per la felicità sia del figlio più piccolo di Dollar Bill sia per Katie Logan.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam preoccupato per la scelta di Will

Il primo Spencer a sapere della scelta di Will è stato Liam. Il figlio maggiore di Bill ha trovato il suo fratellino alla Forrester Creations e si è reso conto che il ragazzo non era lì per una visita di piacere e di certo non ero andato a trovare sua mamma. Il padre di Beth e Kelly ha capito che il giovane era là e starà là per lavorare. Will ha confermato al fratello maggiore di aver preso in considerazione, seriamente, la proposta di sua madre di diventare il nuovo stagista della casa di moda di Ridge, e di non aver soprattutto ancora detto nulla a loro papà. Liam ha avuto un brivido e ha immaginato che il magnate di cui porta il cognome, non ne sarà per niente contento e anzi farà di tutto per invertire la rotta del giovanotto avuto da Katie, deciso a riportarlo all’ovile e a tenerlo lontano dal Forrester, suo grande rivale.

Liam ha scherzato con Will dicendogli che il loro padre sicuramente lo estrometterà dal testamento e quindi dall’eredità. Nelle parole dello Spencer c’è un po’ di verità, nel senso che il papà di Beth ha davvero paura che Bill possa arrabbiarsi talmente tanto da punire il suo figlio più piccolo, allontanandolo dalla famiglia e mettendolo davanti a una scelta, ma le cose potrebbero andare diversamente.

Trame Anticipazioni Americane Beautiful: Bill accetta che Will lavori alla Forrester?

Katie ha gelato Bill dicendogli che non intende tornare con lui e tutto questo a causa dei suoi tradimenti passati con Brooke. Lo Spencer si è sentito in colpa per il male che ha fatto a sua moglie. Il magnate cercherà secondo noi di rifarsi con la sua famiglia e potrebbe cogliere l’occasione di mostrarsi un uomo diverso, completamente, non arrabbiandosi con Will per la scelta fatta per il suo futuro. Sebbene Dollar Bill abbia sempre dimostrato di tenere che i suoi figli facessero il suo stesso lavoro e si occupassero dell’azienda pubblicitaria di famiglia, stavolta potrebbe decidere di chiudere un occhio e permettere al ragazzo di inseguire i propri sogni e di dare a Katie la dimostrazione che lei da tempo desidera.

Potrebbe quindi approvare la scelta del figlio, ovviamente invitandolo a ripensarci in futuro, e scusarsi con lui per avergli fatto passare un’infanzia d’inferno e promettendo di essere il padre comprensivo e attento alle sue esigenze, così come a quelle di sua madre, come lui ha tanto sperato. Will potrebbe gradire così tanto l’atteggiamento del papà da riavvicinarsi a lui e spingere sua madre a dargli un’altra possibilità. Ma succederà davvero? Siamo molto curiosi di scoprirlo e ammettiamo che la reunion della famiglia Spencer è tra le cose che più desideriamo succedano in Beautiful.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.