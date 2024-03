Beautiful Anticipazioni Americane: Amicizie, convivenze e alleanze inaspettate nelle prossime puntate della Soap

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che molto presto vedremo nascere amicizie e alleanze inaspettate. Nelle prossime puntate della Soap succederà di tutto ma scopriamo insieme a cosa assisteremo dopo Pasqua 2024 su Canale5.

Le puntate di Beautiful che vedremo dopo Pasqua 2024 ci lasceranno davvero sorpresi. Non solo perché assisteremo a un colpo di scena che vedrà Douglas protagonista ma anche perché si creerà un’amicizia, anzi proprio un’alleanza, che non ci saremmo mai aspettati. Curiosi di sapere cosa succederà? Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap di Canale5.

Anticipazioni Beautiful: Douglas chiede di vivere con sua zia Steffy

Douglas sarà l’ago della bilancia di alcune delle prossime trame di Beautiful. Il bambino non solo non riuscirà a trattenere il segreto di suo padre e metterà sua zia Steffy sull’attenti ma darà una bella lezione a entrambi i suoi genitori. Dopo che la verità sulla chiamata ai servizi sociali verrà a galla, Ridge licenzierà Thomas e lui si troverà a dover gestire con Hope – in tribunale – la questione affidamento del loro figlio. I due si daranno battaglia senza rendersi conto di avere davanti un bambino in grado di capire che la sua mamma e il suo papà stanno rischiando di farsi di nuovo del male. Per evitare che questo succeda e per permettere a tutti di calmarsi – anche a Liam, che non ha mai evitato di dimostrare il suo astio per Thomas – il giovane Forrester chiederà al giudice di poter essere affidato a sua zia Steffy, fino a quando i suoi reali tutori non troveranno un accordo tra loro e che sia definitivo.

Beautiful Anticipazioni: Douglas sconvolge tutti con la sua maturità ma anche Taylor e Brooke…

Douglas lascerà tutti senza parole e Steffy si troverà a dover prendere una decisione molto importante: mettersi contro suo fratello ma anche contro Hope o esaudire il desiderio di suo nipote di poter essere di nuovo sereno? La ragazza deciderà di aiutare il nipotino, l’unico tra tutti ad aver dimostrato maturità. Ma un passo in avanti lo faranno anche Taylor e Brooke, che si troveranno, per la prima volta, d’accordo sul fatto che non possono continuare a dividersi Ridge e a permettere al Forrester di non sapere chi delle due ami veramente.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Brooke alleate e amiche

Leggendo il titolo siamo sicuri che avrete strabuzzato gli occhi, a meno che non abbiate già letto un nostro articolo nel quale riveliamo un grande scoop e in cui raccontiamo di come Taylor e Brooke distruggano Ridge. Se non lo avete letto o anche se lo avete fatto, bé vi (ri)sveliamo che le due antiche rivali faranno pace e si alleeranno contro il Forrester proprio nelle prossime puntate di Beautiful, quelle che vedremo tra aprile e maggio 2024. Le due donne, stanche di essere sempre messe l’una contro l’altra dal Forrester, decideranno di fare fronte comune contro di lui e punirlo per averle sempre messe in difficoltà. La loro alleanza, che prevederà il fatto di dimenticare entrambe Ridge, si trasformerà persino in amicizia, tanto da farle andare così tanto d’accordo, da considerarsi migliori amiche, visto il passato in comune. Ma durerà oppure una delle due o entrambe tornerà all’attacco? E la risposta sarà: “la seconda che hai detto!”

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.