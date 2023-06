Beautiful Anticipazioni 9 giugno 2023: Liam al capezzale di Steffy, "Torna da me. Ti amo!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Liam pregherà Steffy di svegliarsi e le confesserà di amarla ancora.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Liam sarà al capezzale di Steffy. Lo Spencer, preoccupato di perdere la sua ex moglie, si lascerà andare a una grande confidenza. Il ragazzo rivelerà alla Forrester di non volerla perdere e di essere ancora molto legato a lei. Confesserà di amarla ancora moltissimo e di non riuscire a vedere la vita senza di lei. Intanto, in ospedale, Thomas comincerà a pungolare Sheila e ad accusarla di sapere molto più di quanto vuole far credere. La Carter non intenderà rispondere alle provocazioni del Forrester ma presto potrebbe doversi confrontare con Baker, in clinica per indagare.

Anticipazioni Beautiful: Liam confessa di amare ancora Steffy

Liam e Hope sono in pena per Steffy. Ad aver paura di perdere la Forrester è soprattutto lo Spencer, che ha raggiunto di corsa l'ospedale per stare vicino alla famiglia della sua ex moglie. Il ragazzo è molto preoccupato di dover dire addio alla madre di sua figlia e spera che questo incubo finisca presto. Nella puntata di Beautiful in onda il 9 giugno 2023 lo vedremo al capezzale di Steffy, distrutto e in lacrime. Il ragazzo si lascerà andare a delle grandi confessioni. Rivelerà a voce alta di amare ancora tantissimo la figlia di Ridge e di non riuscire a immaginare la sua vita senza di lei. La pregherà di svegliarsi e di non lasciarlo solo ad affrontare una simile situazione con Kelly e la spronerà a non mollare per amore dei suoi cari.

Beautiful Anticipazioni: Thomas sospetta che Sheila sia coinvolta nella sparatoria

Liam sarà al capezzale di Steffy e Hope non ne sarà gelosa. La Logan capirà quanto suo marito sia spaventato dal perdere la madre di sua figlia, nonché una donna che ha tanto amato e che amerà per sempre. La figlia di Brooke si dimostrerà più che mai solidale e arriverà in ospedale con un cambio di vestiti per il consorte. Intanto Thomas deciderà di affrontare faccia a faccia Sheila, convinto che la donna sappia molto più di quanto vuole fare credere. Il Forrester avrà intuito molto bene.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Baker pronto a far luce sulla sparatoria

In ospedale è arrivato anche Baker. Il detective, informato dei fatti, è pronto a far luce su quanto appena successo. Il poliziotto ha confermato che si è trattato di una rapina ma non si è ancora spiegato come mai Steffy e Finn si trovassero nel vicolo dietro a Il Giardino. Desideroso di trovare il prima possibile delle informazioni, comincerà a interrogare i presenti, tra cui Sheila. La Carter, nonostante Li e Ridge non smettano di dirle di andarsene, non accennerà a volersene andare e si presenterà a Baker come la madre naturale di Finn.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 giugno 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.