Beautiful Anticipazioni 8 giugno 2023: Hope e Liam in pena per Steffy. Per Sheila invece si mette male!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hope e Liam saranno preoccupati per Steffy, che lotta ancora tra la vita e la morte. Intanto Baker si presenterà in ospedale con notizie sul caso della Forrester.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda l'8 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Liam cercherà di mantenere la calma e di infondere coraggio a Thomas e a tutta la famiglia di Steffy. Lo Spencer, arrivato di corsa in ospedale, cercherà di capire chi possa aver fatto del male alla povera Forrester. Intanto allo chalet, Deacon, Hope e Brooke continueranno a discutere su quello che è successo e la giovane Logan sarà molto preoccupata per suo marito, che rischia di perdere la madre di sua figlia Kelly. Sheila invece tenterà ancora di convincere Li a farle vedere Finn per l'ultimo saluto. La dottoressa non avrà alcuna intenzione di lasciare che la Carter si avvicini a suo figlio e Taylor e Ridge saranno costretti a intervenire. Tutti saranno però interrotti dall'arrivo di Baker, già sulle tracce del colpevole della sparatoria.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Hope in pena per Steffy

Deacon è corso a casa di Hope per informare lei, sua madre e suo marito, di quanto successo a Steffy e Finn. Preoccupato di perdere la madre di sua figlia, Liam è corso in ospedale e non sembrerà volersi allontanare da là, fino a quando la Forrester non avrà ripreso conoscenza. Lo Spencer cercherà di non mostrare troppo la sua ansia e il suo dolore e tenterà invece di infondere coraggio alla famiglia di Steffy, Thomas compreso. Il ragazzo sarà convinto che la sua ex si sveglierà da un momento all'altro e che non lascerà di sicuro i suoi figli da soli. Allo chalet intanto, Hope non riuscirà a non pensare a suo marito e al doloroso momento che sta vivendo. La ragazza troverà consolazione in Brooke e suo padre ma deciderà di raggiungere anche lei la clinica, per dare il suo supporto.

Beautiful Anticipazioni: Sheila vuole vedere Finn ma Li glielo impedisce

Sheila è al tappeto. Li non vuole e non vorrà mai farle vedere per l'ultima volta Finn, neanche se lei la pregherà in ginocchio. Nella puntata di Beautiful in onda l'8 giugno 2023, lo scontro tra le due madri di Finnegan continuerà e Taylor cercherà di fare da mediatrice. Ma nonostante il suo intervento, Li non permetterà a nessuno – soprattutto non alla Carter – di avvicinarsi al suo bambino. Le due donne continueranno a discutere e Sheila arriverà persino a pregare la sua rivale di lasciarle almeno questa possibilità ma senza ottenere nulla.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Baker indaga sull'omicidio di Finn, Sheila è nei guai?

Sheila cercherà di convincere Li a darle l'opportunità di rivedere Finn per l'ultima volta e sia Ridge che Taylor cercheranno di smorzare i loro toni, divenuti piuttosto accesi. La discussione verrà interrotta dall'arrivo di Baker, che informerà tutti di essere sulle tracce del rapinatore, che ha sparato a Finn e Steffy. Il detective confermerà che si è trattato di una rapina anche se si dirà piuttosto stupito dal fatto che il tutto sia avvenuto nel vicolo dietro a Il Giardino, un posto insolito e decisamente poco consono per due persone come Steffy e suo marito. Sheila sbiancherà dalla paura. Il poliziotto scoprirà che è lei il misterioso uomo che sta cercando?

