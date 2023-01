Beautiful Anticipazioni 9 gennaio 2023: Donna eccita Eric. La sua impotenza è guarita?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Eric sarà molto felice di sapere che Donna è innamorata di lui e questa novità susciterà in lui una certa reazione, che mai avrebbe immaginato.

La nuova settimana si apre con una sorpresa inaspettata per Eric. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, che andrà in onda il 9 gennaio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Donna continuerà a rivelare a Eric il suo amore. La conversazione porterà i due a vivere un momento molto intimo, che scatenerà una reazione inaspettata nel Forrester. Il padre di Ridge sgranerà gli occhi e sarà molto confuso. Cosa gli sta succedendo? Intanto per Hope e Finn continua l'incubo, scatenato dai loro genitori.

Anticipazioni Beautiful: Un intimo momento mieloso riavvicina Eric e Donna

Donna ha deciso di provarci. Dopo essere stata scoperta a parlare di lui con Brooke, ha preso coraggio e ha rivelato a Eric di essere ancora innamorata di lui. La bionda ha confessato di non aver mai voluto mettersi in mezzo al suo matrimonio con Quinn e di aver sempre rispettato la loro unione, nonostante i grandi sentimenti che prova. Il Forrester ne sarà felicissimo e non potrà fare a meno di dirle di trovarla sempre attraente e di volerle molto bene. La loro conversazione assumerà però una forma fin troppo sensuale per due amici.

Donna seduce Eric e scatena la sua passione: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 gennaio 2023

Donna confesserà a Eric di aver sempre a portata di mano un vasetto di miele, a forma di orsacchiotto. La Logan gli dirà che questo oggetto le ricorda il suo “orsetto” e finirà per sporcarsi le mani con lo stesso miele. In un gesto apparentemente innocente, si leccherà il dito ed Eric perderà il controllo. Sedotto dalla visione che gli si paleserà davanti, comincerà a provare una certa passione, che gli farà capire di aver superato la sua impotenza. Cosa sta succedendo? Il Forrester se lo chiederà e capirà di doversene subito andare, per raggiungere Quinn e consumare con lei una notte d'amore. Lascerà quindi Donna da sola, alla Forrester, delusa ma contenta di averlo reso felice.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Finn sconvolti da Sheila e Carter

Mentre tra Donna ed Eric starà succedendo qualcosa, a Il Giardino Hope e Finn continueranno a chiedersi cosa stiano combinando i loro genitori. Sheila ha corrotto Deacon e lo ha costretto a seguire il suo nuovo piano. La Carter, resasi conto che suo figlio e la Logan erano dietro di loro, ha baciato il suo nuovo amico e sta facendo credere ai due ragazzi di essere innamorata dello Sharpe. Ma né Finn né Hope crederanno alle sue parole e lasceranno il ristorante con molti punti di domanda nella testa. I due prometteranno di vederci chiaro ma prima sarà meglio parlarne con Steffy e Liam.

