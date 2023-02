Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Carter cercherà di proteggere Zende e lo metterà in guardia da Thomas.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 9 febbraio 2023, Carter cercherà di mettere in guardia Zende. Nell'episodio della Soap in onda alle ore 13.45 su Canale5, il Walton comincerà a sospettare che il rapporto tra Paris e Thomas possa nascondere qualcosa di più, almeno da parte del Forrester. Preoccupato che il figlio di Ridge possa combinarne una delle sue e possa fare del male sia alla Buckingham che a Zende, Carter metterà in allarme quest'ultimo, facendogli notare che in quel momento esatto la sua fidanzata sta cenando insieme al suo coinquilino. Il “piccolo Forrester” deve aguzzare la vista e guardarsi le spalle da suo cugino. Intanto Finn continuerà a pensare a quanto rivelato da suo padre, il suo vero padre.

Anticipazioni Beautiful: Paris e Thomas fin troppo intimi, Carter ne ha paura

Zende è pronto a sposare Paris? Forse sì e stando a quanto detto dal ragazzo, il suo è proprio amore. Il giovane Forrester è sinceramente innamorato della sua fidanzata e vorrebbe fare il grande passo con lei o almeno cominciare con una convivenza. Il designer ha raccontato a Hope con quale entusiasmo sta affrontando questo momento e la Logan non potrebbe essere più contenta per lui e quella bella ragazza, entrata all'improvviso nelle vite di tutti loro. Questa felicità potrebbe però essere spazzata via, almeno secondo Carter. Il Walotn, dopo aver parlato con Paris e aver visto il comportamento di Thomas, teme che il figlio di Ridge provi dei sentimenti fin troppo forti per la sua coinquilina. Ma visto che la sorella di Zoe sembra minimizzare e anzi si è detta contenta di averlo incontrato per la sua strada, il Walton cercherà di mettere in guardia qualcun altro.

Carter spinge Zende a guardarsi le spalle da Thomas: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 9 febbraio 2023

Carter e Zende avranno modo di parlare a lungo insieme alla Forrester Creations. Il giovane stilista non riuscirà a trattenere il suo entusiasmo e rivelerà all'avvocato di essere tanto felice e di non vedere l'ora di passare altro tempo con Paris e di convincerla, magari, a vivere insieme. L'allegria del Forrester farà scattare qualcosa nel Walton, che comincerà a sondare il terreno, chiedendo al giovane davanti a lui cosa ne pensi della convivenza tra la sua fidanzata e Thomas. Carter farà capire a Zende che forse è il caso di guardarsi le spalle dal cugino e di tenerlo d'occhio. Proprio in quel momento, infatti, lui e Paris siano a cena insieme e la cosa dovrebbe, almeno un minimo – conoscendo Thomas Forrester – fargli drizzare le antenne. Il bell'avvocato avrà purtroppo le intuizioni giuste, visto che le cose tra i due coinquilini, andranno fin troppo romanticamente... e non per colpa della Buckingham.

Beautiful Anticipazioni: Finn e Li contro Jack

La confessione shock di Jack ha sconvolto Finn. Il ragazzo ha scoperto che il suo padre adottivo è anche il suo padre naturale. Il Finnegan senior ha rivelato di aver tradito Li e di aver avuto una relazione con Sheila. Sia il bel dottore che sua moglie sono stati quindi ingannati per anni. La situazione è imbarazzante e niente potrà calmare il marito di Steffy, deluso e disgustato da quella verità che desiderava scoprire da quando era bambino. Ma di certo non avrebbe mai voluto sapere una simile realtà. Lui e Li decideranno di tagliare i ponti con Jack e di non averci mai più niente a che fare. Sheila userà questa situazione a suo vantaggio?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.