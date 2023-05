Beautiful Anticipazioni 5 maggio 2023: Brooke in lacrime. Ha perso Ridge per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke si dispererà per aver perso Ridge per sempre.

Nella puntata di Beautiful del 5 maggio 2023, in onda alle ore 13.45 su Canale5, Brooke capirà di aver perso tutto e che stavolta non c'è nulla da fare. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Logan rimarrà completamente sola , dopo essere stata abbandonata da Ridge. Hope la troverà seduta sulle scale della grande villa, in lacrime e singhiozzante ma soprattutto convinta di non aver più alcuna chance di recuperare il suo matrimonio. Taylor ha davvero vinto questa battaglia e forse la guerra?

Anticipazioni Beautiful: Ridge si è tolto la fede e ha lasciato Brooke per sempre

Ridge ha distrutto Brooke non soltanto togliendosi la fede dal dito ma anche rivelandole di aver passato la notte con Taylor. Il Forrester ha confessato alla moglie di essere molto stanco dei loro tira e molla e dei tradimento. Per questo motivo ha deciso di tornare dalla madre dei suoi figli e di riprovare a costruire una famiglia con lei. Per la Logan è stato un duro colpo e nonostante abbia provato più e più volte a convincerlo a cambiare idea e a perdonarla, si è alla fine ritrovata sola e questa volta disperata.

Beautiful Anticipazioni: Brooke sola e abbandonata

Brooke rimarrà da sola a casa, dopo che Ridge le avrà detto addio. La donna sospetterà che questo saluto sia davvero definitivo e scoppierà in un pianto a dirotto. Hope la troverà seduta sulle scale della sua villa, sconsolata e ferita. Brooke le racconterà quello che è successo ma la ragazza le confesserà di essere stata già informata da Steffy e Thomas, che ovviamente sono molto felici che i loro genitori si siano riavvicinati e che si stiano dando un'altra occasione. Questo non farà altro che acuire i timori della bionda. Ha perso Ridge e stavolta sarà per sempre.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Thomas tornano all'attacco

Mentre Brooke si struggerà a casa sua, in compagnia di Hope, Thomas e Steffy torneranno alla carica con Ridge. I due gli chiederanno di tornare a casa presto e di dimenticare Brooke, del tutto. Steffy chiamerà sua madre in ufficio, speranzosa che il suo il suo arrivo velocizzi il momento mentre Sheila si presenterà di nuovo da Deacon a Il Giardino per gongolare ancora un po' per quello che è riuscita a fare. Paris invece busserà alla porta di Carter, intenzionata a non andarsene.

