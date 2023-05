Beautiful Anticipazioni 3 maggio 2023: Ridge distrugge Brooke rivelandole di essere stata a letto con Taylor!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge rivelerà a Brooke di aver passato la notte con Taylor.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 3 maggio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke scoprirà con orrore il motivo per cui Ridge non indossa più la fede nuziale. La Logan sarà travolta dalla confessione che suo marito non solo è stanco di soffrire a causa sua ma ha anche passato la notte con Taylor, da cui ha deciso di tornare, per ritrovare la felicità perduta. La bionda tenterà ancora una volta di far cambiare idea al marito ma rimarrà di nuovo sola... e stavolta forse per sempre!

Anticipazioni Beautiful: Brooke nota che Ridge non porta più la fede

Brooke è rimasta sconvolta da un particolare che ha notato sulla mano di Ridge. Suo marito non porta più la fede nuziale. La Logan gli chiederà il motivo per cui ha deciso di non indossarla più, certa che non si tratti di un caso. Il Forrester le spiegherà di non aver più il piacere di portarla, visto che ha deciso di rompere con lei e di terminare il loro matrimonio. Ridge le dirà chiaramente di non voler più soffrire per i suoi tradimenti e le sue bugie e le confiderà di essere allo stremo delle forze.

Beautiful Anticipazioni: Ridge rivela a Brooke di aver passato la notte con Taylor

Ridge gelerà Brooke con le sue rivelazioni. Lo stilista confesserà alla moglie di essere stanco dei loro tira e molla e di essere preso in giro. Quando poi la moglie gli chiederà spiegazioni sull'assenza della fede al suo dito, le confesserà di averla tolta la sera prima, per poter passare la notte insieme a Taylor, come uomo libero. Per la Logan sarà una scoperta dolorosa ma non vorrà perdersi d'animo. Cercherà di convincere il marito a non andarsene e a non tornare dalla Hayes, dando invece al loro matrimonio una chance. Il loro amore non può finire per un errore, di cui lei si è subito pentita e che non sa neanche come possa aver commesso. Ridge però non sentirà ragioni e la lascerà di nuovo sola.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila si congratula con Taylor

Mentre Brooke cercherà di convincere Ridge a perdonarla, Sheila si recherà di nuovo in ufficio da Taylor. La Carter si congratulerà con lei per aver finalmente riconquistato il Forrester e per averlo riportato dall'unica donna in grado di amarlo davvero. La dottoressa non sarà molto contenta di vederla e continuerà a domandarsi perché la rossa continui a prendersela con Brooke. Nonostante la bionda abbia fatto degli errori, lei si rifiuterà di commentare quanto successo con la rivale numero uno della sua famiglia. Alla Forrester Creations invece, Steffy e Thomas saranno interrotti dall'arrivo di Hope, che ascolterà la loro conversazione su quanto successo la notte prima.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 7 maggio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.