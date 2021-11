Beautiful Anticipazioni 4 novembre 2021: Brooke cerca di impedire le nozze di Ridge e Shauna

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 4 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Brooke, certa che Ridge stia per commettere uno sbaglio, corre a casa Forrester per impedire le nozze con Shauna.

Beautiful Anticipazioni: Brooke sul piede di guerra

Ormai è tutto pronto e Quinn è convinta di avere in tasca la vittoria, è riuscita a convincere Shauna ad andare fino in fondo ed Eric e Carter che quello tra Ridge e la sua protetta, sia una matrimonio felice. La diabolica Fuller non immagina ancora ostacoli sul suo cammino, ne che Brooke possa avere un asso nella manica. Poche ore e sarà tutto finito. Ma le Logan sono sul piede di guerra, pronte a ribaltare l'esito di questa dura sfida. Come andrà a finire? Ridge, all'oscuro delle manipolazioni della moglie, confermerà le promesse, oppure, scoprirà per tempo l'inganno di cui è rimasto vittima?

Beautiful Anticipazioni: Le nozze sono ancora in pericolo!

Manca davvero poco al Sí e nonostante i numerosi dubbi di Shauna, Quinn sembra serena. Tutto va secondo i piani e anche i due più acerrimi oppositori di queste nozze, hanno ormai capitolato: Eric e Carter, di fronte alla testardaggine di Ridge, deciso a rinnovare le promesse, finisco per arrendersi e accettare la sua scelta. La preoccupazione non svanisce, ma si rendono conto di non poter far altro che assecondare la volontà dello sposo. Quello che Quinn non immagina, è che Katie abbia ascoltato le parole di Shauna, pentita per le menzogne raccontate al futuro marito. Le nozze dunque, sono ancora in pericolo!

Brooke cerca di impedire le nozze di Ridge e Shauna, nella Puntata di Beautiful del 4 novembre 2021

Quinn è convinta che ormai il suo piano non corra più pericoli e che il matrimonio si celebrerà senza intoppi, ma Brooke è pronta a darle del filo da torcere. La Logan non ci stà, è certa che nel cuore di Ridge ci sia solo lei e che Shauna stia approfittando di lui, con l'aiuto della sua più acerrima nemica Quinn. Manca pochissimo al Sì e Brooke, carica di rancore e in apprensione per il destino della sua relazione con Ridge, medita una folle gesto: decide di recarsi a casa Forrester per impedire le nozze!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.