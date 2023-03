Beautiful Anticipazioni 3 marzo 2023: Brooke è sconvolta e disgustata. Taylor è tornata e Ridge è molto felice!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 3 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke scoprirà del ritorno di Taylor e lei e Ridge avranno un durissimo confronto.

Nel ricco e lungo appuntamento con Beautiful previsto per il 3 marzo 2023, Brooke e Ridge si troveranno di nuovo ai ferri corti e non sarà solo per colpa di Taylor. Le Anticipazioni delle puntate della Soap che andranno in onda su Canale5, a partire dalle 13.45, ci rivelano che Ridge informerà sua moglie del ritorno di Taylor. Il Forrester si mostrerà molto contento di questa novità ma anche molto scosso. La Logan invece non sarà per nulla serena. La sua rivale ha appena fatto ritorno a Los Angeles e con un tempismo perfetto. Tra lei e il suo consorte si scatenerà ancora una volta un'accesa discussione, che arriverà al culmine quando lo stilista scoprirà che Deacon darà a Brooke lezioni di karate. Intanto Taylor conoscerà Finn e commenterà con sua figlia di quanto la loro vita, in tutti questi anni sia cambiata.

Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre che Taylor è tornata

Brooke ha ringraziato tantissimo Katie per esserle stata vicino e averla supportata in un momento così difficile. La Logan non sa però che questo è solo l'inizio. Dopo aver osservato la grande complicità creatasi tra Hope e Deacon, impegnati in una lezione di karate, la Logan tornerà a casa, dove si incontrerà finalmente con il marito. Sarà allora che Ridge le comunicherà del ritorno di Taylor. La bionda sbiancherà completamente e penserà che la sua rivale abbia avuto proprio un tempismo perfetto. Brooke dirà al marito di essere contenta che Steffy e Thomas possano riabbracciare la loro mamma ma andrà su tutte le furie quando lo stilista le farà capire di essere entusiasta di riavere accanto la donna che un tempo ha amato.

Beautiful Anticipazioni: Taylor conosce Finn

La famiglia Forrester è di nuovo riunita e Taylor potrà finalmente conoscere Finn. La Hayes sarà felicissima di incontrare l'uomo che ha saputo cancellare Liam dalla testa della figlia e sarà davvero contenta che il ragazzo sia ancora più in gamba di come se lo immaginava. La dottoressa condividerà con Steffy e suo marito le sue preoccupazioni e si scuserà con loro per non aver potuto essere presente il giorno del loro matrimonio e della nascita di Hayes. I due ragazzi la rincuoreranno e tutti insieme parleranno di come sarà bello vivere insieme, da ora in poi. Il discorso ricadrà anche su Brooke e Ridge e sulle difficoltà che stanno attraversando con Deacon.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge litigano furiosamente

Brooke non riuscirà a trattenersi dal rimproverare al marito di usare due pesi e due misure per Deacon e Taylor. La bionda gli chiederà come può essere così felice di rivedere la Hayes, dopo quello che ha combinato mettendosi in mezzo al loro matrimonio, e invece essere furioso con lo Sharpe, che sta solo cercando di recuperare il suo rapporto con la figlia. La loro discussione prenderà una piega drammatica quando lo Sharpe entrerà a Villa Forrester e riferirà di essere arrivato per dare lezioni di karate a Brooke. Lo stilista perderà completamente la pazienza e dopo aver cacciato il nemico e cercato invano di convincere la consorte a ragionare su quanto sta succedendo e a rendersi conto del male che sta facendo alla loro famiglia, se ne andrà sbattendo la porta. Hope e Deacon – che sarà rimasto nei paraggi – ascolteranno tutto e si preoccuperanno per Brooke. La piccola Logan entrerà per dare conforto alla madre e la stessa cosa la farà Steffy, che cercherà di far capire alla madre che forse è l'ora di tornare tra le braccia di suo padre.

