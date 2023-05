Beautiful Anticipazioni 4 maggio 2023: Steffy e Thomas spietati con Hope. Le Logan devono rassegnarsi alla sconfitta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy e Thomas geleranno Hope rivelandole che Ridge e Taylor hanno passato la notte insieme e che Brooke sia ko.

Nella puntata di Beautiful in onda il 4 maggio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Steffy e Thomas metteranno le cose in chiaro con Hope. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che i fratelli Forrester riveleranno alla Logan che Ridge e Taylor hanno passato la notte insieme e che il loro padre ha dichiarato di voler chiudere con Brooke. Hope non vorrà crederci e cercherà di far capire ai due che l'amore tra il Forrester e la sua legittima consorte, non può essere rovinato così facilmente.

Anticipazioni Beautiful: Ridge abbandona Brooke, stavolta per sempre

Ridge ha rivelato a Brooke di aver passato la notte con Taylor e di non avere più la fede al dito per questo motivo. Il Forrester è stato molto chiaro con sua moglie; non ne può più dei loro tira e molla e dei tradimenti. Per questo motivo le confiderà di aver deciso di chiudere con lei e di voler tornare dalla madre di Steffy e Thomas. Nonostante le preghiere di sua moglie, lo stilista non cambierà idea e se ne andrà dalla villa, lasciando Brooke da sola a piangere, convinta di aver perso tutto.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Thomas gelano Hope

Hope è arrivata alla Forrester Creations proprio nel momento in cui Steffy e Thomas commentavano quello che è successo tra i loro genitori. La ragazza capirà che qualcosa è successo la sera prima. I fratelli Forrester non ci metteranno molto a gelarla, raccontandole la verità. Le confideranno che Ridge e Taylor hanno passato la notte insieme e che lo stilista, al risveglio, ha comunicato loro di voler andare da Brooke, per rompere con lei. Hope non riuscirà a crederci e difenderà a spada tratta il matrimonio di sua madre.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope ha paura che sua madre abbia perso per sempre Ridge

Steffy e Thomas ribadiranno più e più volte la loro posizione. I due non hanno mai fatto mistero di volere i loro genitori di nuovo insieme e di non aver mai tifato per Brooke. E continueranno a dire di essere convinti che Ridge appartenga a Taylor e non alla Logan. Hope proseguirà nel difendere a spada tratta sua madre e il suo matrimonio ma comincerà a pensare che la notte appena passata, abbia fatto spostare l'ago della bilancia e abbia messo in pericolo la sua mamma. E purtroppo ne avrà presto conferma.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.