Beautiful Anticipazioni 4 gennaio 2023: Segreti svelati. Per Donna e Katie è un nuovo inizio?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Katie passerà sempre più tempo con Carter mentre Donna confesserà un segreto incredibile.

Donna e Katie pronte a una nuova vita? Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 4 gennaio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo le sorelle Logan impegnate a riprendere in mano la loro esistenza. Katie continuerà la conoscenza di Carter e passerà ancora del tempo con lui, ottenendo la conferma che il Walton sia una persona a lei affine. Donna invece confesserà a Brooke di essere ancora innamorata di Eric e di avere il grande desiderio di riconquistarlo. Purtroppo però la presenza di Quinn le impedisce di agire indisturbata ma le cose per lei potrebbero cambiare da un momento all'altro.

Anticipazioni Beautiful: Katie e Carter ancora insieme

Confessioni difficili e inaspettate stanno arricchendo le trame di Beautiful. Katie ha ormai rivelato di aver cominciato a provare un certo interesse per Carter. La Logan non si sta facendo alcun problema nel dire a tutti, in primis alle sue sorelle, che il Walton l'ha piacevolmente colpita e Brooke e Donna hanno cominciato a sperare che la loro sorellina abbia finalmente dimenticato Bill e tutti i problemi causati dallo Spencer. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Katie non smetterà di provare grande piacere nel passare del tempo insieme al bell'avvocato, con cui si ritroverà a passare ancora del tempo insieme.

Tra Katie e Carter è amore?: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 4 gennaio 2023

Katie e Carter passeranno sempre più tempo insieme. La Logan e il Walton coglieranno ogni occasione per stare insieme e si lasceranno andare ancora a confessioni intime. Intanto alla Forrester Creations Donna e Brooke si troveranno faccia a faccia con Eric. Le Logan si assicureranno che lo stilista stia bene, dopo le ultime vicende con Quinn. Il designer rassicurerà le due di stare bene e di aver finalmente risolto i suoi problemi. Poi rimasta sola con sua sorella, Donna si lascerà sfuggire una rivelazione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Beautiful Anticipazioni: Donna confessa di essere ancora innamorata di Eric e lui la sente

Donna e Brooke, dopo essersi assicurate che Eric stia bene, rimarranno sole in ufficio. La prima troverà quindi il coraggio di confessare alla sorella maggiore quello che le passa per la mente. Rivelerà a Brooke di non essere riuscita a far posto a un altro uomo, perché ancora follemente innamorata del Forrester. Per la Logan senior non sarà una grande novità; aveva infatti già capito che la sua sorellina amava ancora il suo ex marito e cercherà di convincerla a uscire allo scoperto. Donna le dirà che benché ami così tanto Eric, non vuole in nessun modo creare ulteriori fastidi e tensioni; per questo continuerà a tacere. Ma le sue parole verranno sentite. Eric, comparso dietro la porta, ascolterà tutto e su di lui si dipingerà un gran bel sorriso.

