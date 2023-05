Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Taylor dirà chiaramente a Thomas di farsi da parte e di non insistere con suo padre. Brooke intanto riceve la chiamata di Bridget, che la informa di essere a Los Angeles.

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda il 31 maggio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Thomas continuerà a insistere con sua madre, affinché lei torni tra le braccia di Ridge. Taylor chiederà al figlio di farsi da parte e di non forzare la mano né con lei né con suo padre. La Hayes gli dirà che il suo papà sta vivendo una situazione complicata e ha bisogno di tutto il supporto della sua famiglia. Intanto Brooke, che racconterà a Hope e Liam del suo incontro infruttuoso con il marito, riceverà la chiamata di Bridget, che le rivelerà di essere tornata momentaneamente a Los Angeles, per lavoro.

Anticipazioni Beautiful: Thomas insiste affinché Ridge e Taylor tornino insieme

Steffy ha giurato di distruggere Sheila e di farlo il prima possibile. La Forrester è ormai certa che la rossa stia combinando qualcosa di terribile e che purtroppo Thomas sia coinvolto. Proprio quest'ultimo sarà impegnato a convincere sua madre e suo padre a non mollare la presa e a tornare insieme. La sua insistenza però infastidirà Taylor, che desidera che Ridge viva il distacco da Brooke, il più serenamente possibile. La dottoressa pregherà il figlio di non esagerare e gli dirà di farsi da parte. Lo ringrazierà per il suo amore ma gli confesserà di non gradire il suo continuo martellare.

Beautiful Anticipazioni: Steffy pronta a mettere ko Sheila

Mentre Taylor cercherà di rimettere Thomas al suo posto, Sheila sarà convinta di avere il Forrester dalla sua parte e di doversi occupare solo di Steffy, l'ultimo ostacolo sul suo cammino. La Carter e la figlia di Ridge si incontreranno a Il Giardino e continueranno il loro battibecco – quello cominciato nella stanza d'albergo – con una differenza: ora Steffy conosce il segreto di Sheila e Thomas e intende fermarli costi quel che costi. Vi anticipiamo che questo faccia a faccia... non porterà nulla di buono.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre che Bridget è in città

Brooke non vuole più il divorzio ed è tornata alla carica con Ridge, certa che il marito la ami ancora e che il loro matrimonio possa salvarsi. La Logan vorrebbe che il Forrester mettesse da parte quello che è successo e che desse un'opportunità a entrambi. Lo stilista è però rimasto sul vago. Brooke racconterà a Hope e Liam che il suo incontro con il marito non ha sortito grande effetto e mentre i ragazzi cercheranno di rincuorarla, la bionda riceverà la chiamata di Bridget, che le dirà di essere in città per lavoro. L'arrivo della ragazza sarà importantissimo per il prosieguo della storia e lo vedremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.