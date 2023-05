Beautiful Anticipazioni 30 maggio 2023: Steffy lo giura. Sheila sarà distrutta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy scoprirà la verità su Brooke e vorrà prendersi la sua rivincita su Sheila.

Nella puntata di Beautiful in onda il 30 maggio 2023, in onda alle ore 13.45 su Canale 5, Brooke continuerà a insistere con Ridge affinché il Forrester la perdoni e torni da lei a casa. Intanto Sheila, dopo l’incontro tra lei e Steffy, informerà Thomas. La loro chiamata verrà però sentita dalla Forrester, che scoprirà che la Carter ha boicottato Brooke e che Thomas sino a ora l’ha coperta. Furiosa per la situazione, dopo aver avvertito a Finn di quanto sta succedendo, raggiungerà Sheila a Il Giardino, per regolare i conti con lei.

Anticipazioni Beautiful: Brooke continua a insistere con Ridge

Brooke non vuole più il divorzio ed è tornata alla carica con Ridge. La Logan insisterà moltissimo con suo marito affinché lui ritorni a casa ma lo stilista non le darà alcuna risposta affermativa. Le farà solo capire di essere molto legato a lei e di amarla, probabilmente, per sempre. Tornata a casa, la bionda racconterà a Hope e Liam del suo tentativo andato a vuoto.

Beautiful Anticipazioni: Steffy contro Sheila

Steffy ha aggredito Sheila nella sua camera d’hotel ma non ha ottenuto nulla. La ragazza, purtroppo per la Carter e per Thomas, scoprirà con orrore tutta la verità su suo fratello e sulla Carter. Ascolterà infatti una conversazione tra la rossa e il Forrester, capendo che la malefica sua nemica ha fatto ubriacare Brooke. Dopo aver informato Finn di questa novità, darà appuntamento a Sheila, per mettere le cose in chiaro con lei. Si incontreranno a Il Giardino.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila pronta a liberarsi pure di Steffy

Sheila si è liberata di Brooke e sarà pronta a mettere ko pure Steffy se la Forrester continuerà a metterle i bastoni tra le ruote. La ragazza non è plasmabile e malleabile come Thomas e potrebbe essere un ostacolo molto pericoloso. La rossa giurerà a se stessa e dirà a Deacon di essere pronta a tutto. Attenderà quindi trepidante l’arrivo di Steffy a Il Giardino. Lo scontro tra le due sarà ancora più duro del precedente. Duro e violento tanto da finire nel sangue.

