Beautiful Anticipazioni 30 dicembre 2022: Carter e Katie molto intimi ma Bill è in agguato!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Carter e Katie si confronteranno sulle loro disastrose vite amorose e troveranno di avere molto in comune. Intanto però Bill sembra voler tornare all'attacco per conquistare l'ex moglie.

Carter e Katie nuova coppia? Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 30 dicembre 2022, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Carter e Katie impegnati in una lunga conversazione, fatta di confessioni e lacrime. I due si racconteranno della loro vita amorosa disastrosa e di quanto, per colpa di persone sbagliate, hanno sofferto tantissimo. Entrambi capiranno di aver provato le stesse sensazioni e di essere molto più simili di quanto immaginassero. Che abbiano finalmente trovato la loro anima gemella? Di certo questa situazione non piacerà a Bill. Lo Spencer è tornato alla carica con la sua ex moglie e avrà tutta l'intenzione di riprendere da dove avevano lasciato.

Anticipazioni Beautiful: Scintille tra Katie e Carter

Carter ha il cuore spezzato. Quinn lo ha lasciato e ha deciso di tornare da Eric, suo marito, e non di fuggire insieme a lui. Per il Walton è stato un duro colpo ma per fortuna, poco dopo il suo ultimo incontro con la Fuller, è arrivata Katie. La Logan è giunta da lui in realtà per redarguirlo e in effetti i primi minuti della loro conversazione sono stati piuttosto turbolenti. Carter ha persino “accusato” la sua ospite di essere un'ipocrita e di non poter giudicare niente e nessuno per via della sua vita perfetta. Del resto è stata la moglie di Bill Spencer. Ma a queste parole, Katie scatterà come una corda di violino. Il suo matrimonio è stato un disastro e per colpa della sua stessa sorella.

Carter e Katie sempre più intimi: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 30 dicembre 2022

Nella puntata del 30 dicembre 2022 vedremo Carter e Katie confessarsi tutto sulla loro vita. I due troveranno molto conforto nel dirsi a vicenda quanto sono stati sfortunati in passato e quanto desiderino trovare finalmente la persona giusta con cui condividere il loro futuro. Il Walton si scuserà con la Logan per aver creduto che il suo matrimonio fosse fantastico e le dirà di non aver mai saputo dei suoi problemi. Katie sarà magnanima e capirà a sua volta cosa abbia spinto l'avvocato a dire di sì a Quinn. Era innamorato e ha creduto nei suoi sentimenti. Questa conversazione finirà per rendere i due molto intimi ma sarà l'inizio di qualcosa di più di una semplice amicizia? Forse sì!

Beautiful Anticipazioni: Bill giura di riconquistare Katie

L'intimità che si creerà tra Carter e Katie potrebbe – e lo farà – far infuriare Bill. Lo Spencer è già tornato alla carica con la sua ex moglie, ricevendo un secco no come risposta. Katie non ha alcuna intenzione di tornare con lui e di soffrire nuovamente. Ma Bill Spencer non è uno che molla così facilmente e lo vedremo cercare ogni modo per ricucire i rapporti con la sua consorte e riprendere da dove avevano lasciato. Ma scoprirà molto presto di avere un nuovo rivale!

