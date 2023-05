Beautiful Anticipazioni 2 maggio 2023: Un particolare sconvolge Brooke. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke sarà sconvolta da un particolare inquietante, che noterà su Ridge...

Nella puntata di Beautiful in onda il 2 maggio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Ridge dovrà dire a Brooke la sua decisione di tornare con Taylor. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Forrester saluterà Steffy, Thomas e la Hayes, per raggiungere la Villa e affrontare sua moglie. I suoi figli attenderanno con ansia il suo ritorno mentre Brooke tenterà di convincere il suo consorte a mettere da parte il risentimento. Purtroppo le sue preghiere non solo sembreranno vane ma si renderà conto che Ridge non porta più la fede nuziale al dito.

Anticipazioni Beautiful: Ridge pronto ad affrontare Brooke. Steffy ha paura

Ridge ha passato la notte con Taylor. Al risveglio, il Forrester è stato molto chiaro con i suoi figli e la sua ex moglie: prima di poter tornare da loro, deve chiudere ufficialmente la sua relazione con Brooke. Lo stilista dirà loro di doverli lasciare per qualche ora, per tornare alla Villa e informare la Logan della fine della loro storia d'amore. Steffy sarà molto preoccupata che la sua matrigna, con le lacrime agli occhi, faccia cambiare idea a suo padre e aspetterà con ansia che ritorni.

Beautiful Anticipazioni: Ridge torna a casa da Brooke... ma per chiudere con lei

Ridge arriverà alla villa e troverà Brooke assorta nei suoi pensieri. La Logan starà pensando dove possa essere finito suo marito e se abbia passato la notte da Steffy – e Taylor – oppure abbia preso una stanza d'albergo. Il Forrester la riporterà alla realtà, dicendole di avere una cosa molto importante da dirle. Comincerà a riferirle anzi a ribadirle, di aver deciso di rompere con lei e di non aver più la forza di sopportare tradimenti, bugie e sotterfugi. La bionda cercherà di convincerlo a non gettare all'aria anni di felicità e gli dirà di amare lui e solo lui. Poi però un particolare le farà venire i brividi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke nota che Ridge non porta più la fede

Brooke tenterà di convincere Ridge a perdonarla e a non gettare al vento il loro matrimonio. Il Forrester non vorrà sentire ragioni ma la Logan continuerà imperterrita, almeno fino a quando non noterà che suo marito non porta più la fede al dito. Per la bionda sarà un bruttissimo segno e comprenderà che qualcosa di terribile, per lei, deve essere successo nella notte appena passata. Con il cuore in gola gli chiederà spiegazioni e la risposta dello stilista non le piacerà per nulla.

