Beautiful Anticipazioni 3 giugno 2022: Hope e Liam rimettono insieme i pezzi!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 giugno 2022. Nelle Trame del doppio episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5, Hope e Liam si riavvicinano, attratti dalla prospettiva di rimettere in piedi la loro famiglia. Zoe è determinata a rovinare la serata romantica tra Paris e Zende.

Beautiful Anticipazioni: Logan e Spencer fanno il tifo per Hope e Liam

Logan e Spencer sono tutti stretti intorno a Hope e Liam, i ragazzi stanno infatti attraversando una dura crisi matrimoniale. Hope ha di recente confidato a sua madre Brooke, preoccupata per le possibili mire di Thomas, di non temere affatto il fratellastro ma di essere invece molto turbata dalla sua incapacità di archiviare il tradimento di Liam. Da una parte c'è quindi Hope chiusa nel suo dolore, dall'altra Liam, sconfortato dagli errori commessi e distrutto dalle amare conseguenze che ne sono derivate. Per entrambi le rispettive famiglie hanno consigliato una sola "terapia": riavvicinarsi per il bene dei bambini e tentare di dialogare per ricostruire piano piano il loro rapporto.

Hope e Liam si impegnano per rimettere insieme i pezzi, nella Puntata di Beautiful del 3 giugno 2022

Dopo aver ascoltato i consigli sentiti di amici e parenti, aver riflettuto e preso coraggio, Hope e Liam decideranno di riprovarci. Il percorso non sarà semplice ma i due ragazzi capiranno di doversi impegnare per rimettere insieme i pezzi. Ad allettare entrambi sarà l'idea di riuscire a ricomporre la loro famiglia. Il riavvicinamento scongiurerà anche un nuovo pericoloso "attacco" da parte di Thomas. Nonostante infatti il giovane non sembri più ossessionato da Hope e abbia mostrato grande onestà, nessuno tra Logan e Spencer si è mai fidato di lui....

Beautiful Anticipazioni: Zoe e Quinn alleate contro Paris

Zoe medita vendetta contro la sorella Paris, rea di averle portato via Zende e di essersi intromessa tra lei e Carter. Ad aiutare la Buckingham, una subdola alleata: Quinn Fuller. La signora Forrester infatti sarà pronta a dare una mano a Zoe affinché possa riuscire a dare una bella lezione a Paris. Le due tenderanno una trappola a Paris per rovinare la serata romantica che Zende le ha organizzato. Lo scopo è ovviamente allontanarle i due definitivamente.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.

