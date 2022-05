Beautiful Anticipazioni 1 giugno 2022: Hope non dimentica!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1 giugno 2022. Nelle Trame del doppio episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5, Brooke dice a Liam di riconquistare Hope al più presto, o la perderà per colpa di Thomas. Hope confida a Brooke di non riuscire a dimenticare il tradimento di Liam.

Beautiful Anticipazioni: Brooke origlia una conversazione tra Brooke e Ridge!

Brooke, molto lucidamente, inizia a porsi dei dubbi sui reali sentimenti del figliastro e sulle sue subdole intenzioni. La Logan ha provato ad andare avanti offrendo una seconda occasione a Thomas ma in verità non si fida di lui, teme che possa tornare a turbare la vita di Hope e la sua relazione con Ridge. Questa volta però Brooke prenderà una decisione: essere assolutamente sincera con suo marito. Vedremo la Logan confessare i suoi sospetti a Ridge, ignara purtroppo che Thomas stia origliando la conversazione!

Beautiful Anticipazioni: Brooke mette in guardia Liam da Thomas

Thomas decide di parlare con Brooke ma il confronto tra i due diventa presto scontro, la Logan infatti non riesce proprio a fidarsi e inevitabilmente attacca il figliastro. Dal canto suo Thomas però ha dimostrato di essere cambiato e di essersi messo al servizio della verità per il bene di Hope e Steffy. Insomma, non gli si può recriminare davvero nulla. Ma la Logan senior non si limiterà ad affrontare il figliastro, deciderà anche di parlare con Liam e Hope. Andrà prima dal genero e lo incoraggerà a riconquistare sua moglie, poi farà visita a Hope...

Hope ammette alla madre di non riuscire a dimenticare, nella Puntata di Beautiful dell'1 giugno 2022

Hope appare ancora molto turbata dal tradimento di Liam. La ragazza non riesce proprio a perdonare quella notte d'amore tra marito e sorellastra. Nonostante tutti le consiglino di archiviare la questione per il bene del suo matrimonio e dei suoi figli, Hope resta dunque ferma sulla sua posizione. Anche alla madre, pronta a fare l'ennesimo tentativo per cercare di farle cambiare idea, la ragazza chiarirà di non riuscire a dimenticare.

