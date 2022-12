Beautiful Anticipazioni 29 dicembre 2022: Carter con il cuore spezzato ma arriva Katie!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Carter ha il cuore spezzato. Quinn lo ha lasciato. Alla porta del loft del Walton bussa però qualcuno destinato a ribaltare questa situazione.

Carter ha il cuore spezzato ma forse qualcuno potrebbe rimediare. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 29 dicembre 2022 alle ore 13.45 su Canale5, Carter capirà che ogni suo tentativo di convincere Quinn a fuggire con lui, è inutile. La Fuller ha scelto di stare con Eric e non intende scappare. Per il Walton è un duro colpo e si troverà ad affrontare un momento davvero molto delicato. Con il cuore spezzato saluterà per sempre la sua amata ma poco dopo qualcuno busserà alla sua porta e si rivelerà un valido aiuto.

Anticipazioni Beautiful: Quinn rompe con Carter

Quinn ha detto sì nuovamente alle richieste di Eric ma stavolta la Fuller ha avuto l'ingrato compito di comunicare al Walton che tra loro è finita. La donna ha raggiunto il suo amante a casa e gli ha comunicato che suo marito ha deciso di non accettare più un “matrimonio a tre”. Per l'avvocato è stato un duro colpo e ha tentato in tutti i modi di risolvere, a modo suo, questa situazione. Carter ha proposto a Quinn di fuggire ma la risposta della madre di Wyatt gli ha gelato il sangue.

Carter ha pregato Quinn di fuggire insieme a lui e di ricominciare così una vita insieme. Il Walton ha ribadito alla donna quanto la ami e quanto desideri un futuro insieme a lei. Ma stavolta la risposta della Fuller non è stata positiva e la madre di Wyatt, senza voltarsi indietro, ha lasciato il loft. Nella puntata di Beautiful del 29 dicembre 2022, vedremo Carter distrutto dal dolore. L'avvocato capirà di aver perso per sempre la persona che ama e che sperava ricambiasse, con la stessa intensità, i suoi sentimenti. Ma sarà costretto a ricredersi. Per lui però le sorprese non saranno finite qui. Alla porta busserà qualcuno arrivato per parlargli a cuore aperto.

Beautiful Anticipazioni: Katie attacca Carter ma lui risponde al fuoco

Carter, distrutto dal dolore, sentirà bussare alla porta del suo loft e spererà che sia Quinn, tornata indietro per gettarsi tra le sue braccia e fuggire insieme. Purtroppo il ragazzo si dovrà ricredere. Davanti a lui troverà Katie. La Logan gli confesserà di essere andata da lui per parlargli e per capire cosa lo abbia spinto a fare delle scelte così azzardate, tanto da far soffrire la famiglia Forrester. Katie picchierà duro contro il povero Walton che, allo stremo delle forze, le urlerà contro rivelandole che tutti quei problemi di cui parla, sono stati appena risolti: Quinn lo ha lasciato. Katie sgranerà gli occhi e la loro conversazione continuerà ancora per diverso tempo, tra confessioni e segreti struggenti.

