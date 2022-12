Beautiful Anticipazioni 28 dicembre 2022: Carter vuole fuggire con Quinn ma lei ha un altro piano in mente...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Carter cercherà di convincere Quinn a fuggire insieme a lui ma la Fuller ha altri progetti in mente. Il Walton si ritroverà solo?

Carter e Quinn al capolinea. È quello che le Anticipazioni di Beautiful rivelano succederà nella puntata della Soap in onda il 28 dicembre 2022, alle ore 13.45 su Canale5. Nell'episodio vedremo Carter e Quinn di nuovo a confronto. Purtroppo per il Walton, la Fuller è arrivata al loft per dargli una cattiva notizia. Eric ha cambiato idea e devono lasciarsi, subito. L'avvocato cercherà di risolvere la situazione e di far cambiare idea alla sua innamorata, decisa a esaudire i desideri dell'amato consorte. Carter cercherà di convincerla a fuggire insieme a lui mentre a Villa Forrester, Ridge scoprirà che suo padre ha deciso di dare una nuova chance a sua moglie, ma stavolta senza l'aiuto di nessun terzo incomodo.

Anticipazioni Beautiful: Quinn bussa alla porta di Carter con una brutta notizia

Ridge è tornato alla carica contro Quinn e Carter ma anche contro Eric, che si è visto di nuovo braccato e giudicato per le sue ultime scelte. Stanco di una situazione che si sta rivelando di difficile gestione, il Forrester senior ha deciso di tornare indietro nelle sue scelte e di chiedere alla moglie di chiudere definitivamente con il suo amante. La Fuller ha deciso di accontentarlo e di scegliere lui e solo lui nella sua vita. Per questo si presenterà a casa di Carter, per rivelargli di dover chiudere con lui definitivamente. Busserà quindi alla porta del loft del Walton, per dargli la brutta notizia.

Carter vuole fuggire con Quinn: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 28 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful del 28 dicembre 2022 vedremo Quinn bussare alla porta di Carter e dirgli di essere arrivata da lui, non per passare una notte d'amore ma per dirgli una cosa molto importante. La Fuller gli rivelerà che Eric ha cambiato idea e che vuole che loro due si lascino e non si frequentino più. Il Walton sgranerà gli occhi e comincerà ad avere paura. Come è possibile che il Forrester abbia cambiato idea così in fretta? Cosa è successo? Convinto che tra lui e Quinn non possa finire così, l'avvocato comincerà a proporre alla sua amata di fuggire insieme e di costruirsi una vita lontana da Villa Forrester e da tutti gli ostacoli. Ma Quinn avrà già fatto la sua scelta.

Beautiful Anticipazioni: Quinn dice no!

Quinn ha già fatto la sua scelta e ha deciso di rispettare i suoi voti nuziali e di continuare a stare insieme al suo amato marito. Carter dovrà rassegnarsi a ricominciare una vita senza di lei. La Fuller sarà fredda nel confessare tutto questo al Walton anche se vacillerà un pochino nel sentire la proposta di fuga dell'avvocato. Sebbene ami Carter, la sua priorità è e rimarrà Eric. Per questo se ne andrà molto velocemente, senza lasciarsi coinvolgere più di tanto. Intanto a Villa Forrester, Ridge scoprirà con sorpresa che suo padre ha cambiato idea e che ha deciso di ricominciare il suo matrimonio senza terzi incomodi.

