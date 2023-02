Beautiful Anticipazioni 28 febbraio 2023: Brooke è in pericolo. Ridge e Taylor sono di nuovo insieme!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Brooke si confiderà con Katie, Taylor e Ridge continueranno le loro chiacchiere e sembreranno più intimi che mai.

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 febbraio 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, ci rivelano che Ridge e Taylor condivideranno dei momenti molto belli insieme e continueranno a ricordare il loro passato con affetto. I due sono sempre affiatati e tra loro potrebbe rinascere qualcosa. Intanto Brooke, ignara della novità che ha coinvolto il marito, si confiderà con Katie, alla quale racconterà tutto quello che è successo nei giorni precedenti e condividerà con lei il dolore per aver fatto infuriare il Forrester. La Logan non può minimamente sapere che presto dovrà fare i conti con un altro grande problema: la sua acerrima rivale, Taylor Hayes.

Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge vicini più che mai

I desideri di Steffy potrebbero avverarsi da un momento all'altro. Sua madre Taylor è tornata a casa dopo lungo tempo e Ridge ha scoperto del suo ritorno per caso. Il Forrester è arrivato alla casa sulla scogliera, deciso a passare un po' di tempo con sua figlia ma al posto della sua secondogenita, ha trovato la sua ex moglie. Per lo stilista è stata davvero una gradita sorpresa. I due, dopo essersi salutati calorosamente, hanno cominciato a parlare della loro vita e di come stiano andando le cose nella loro famiglia. I due hanno commentato che i loro figli sono cresciuti, così come i loro nipoti e di come Douglas si sia dimostrato il Forrester più intelligente e scaltro di tutti. Si sono quindi lasciati andare ai ricordi del passato, felici di rivedersi e di passare del tempo insieme come una volta. E continueranno a farlo per diverso tempo, come se volessero recuperare in poche ore quello che - per vari motivi - hanno perso perso in tutti questi anni. Ridge e Taylor sembreranno più affiatati che mai e la cosa potrebbe essere preoccupante, visto che lo stilista sta vivendo un momento molto concitato con la sua consorte Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Brooke si confida con Katie

Dopo l’ennesima discussione avuta con Ridge, Brooke ha bisogno di qualcuno che capisca il suo punto di vista. Katie farà al caso suo. La più giovane delle sorelle Logan andrà a trovarla e la ascolterà mentre le racconterà di come stanno andando le cose con il Forrester. Brooke le dirà di essere molto in ansia per il suo rapporto e di essere preoccupata anche per Hope. Confermerà di essere dell'idea che sua figlia debba essere libera di prendere le sue decisioni e di non avere alcuno ostacolo né da lei e nemmeno dal suo patrigno, sebbene quest'ultimo abbia dei conti in sospeso con Deacon. Katie sarà d'accordo e anzi le dirà di essere sicura che ritrovare un padre sia sempre la cosa giusta da fare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Thomas entusiasti del ritorno della loro madre

Brooke continuerà a ignorare del ritorno di Taylor ancora per poco e, come prevedibile, sarà furiosa nel sapere che la sua rivale è tornata a casa proprio nel momento meno opportuno. Chi invece è contento e lo sarà ancora di più di questa novità, sarà Steffy e con lei pure Thomas. I fratelli Forrester torneranno a fantasticare che la loro famiglia si possa finalmente riunire e che tutti i loro sforzi di riportare il padre a casa, saranno valsi la pena. I ragazzi decideranno di tornare nella villetta di Steffy per passare del tempo con la loro mamma e sarà là che vedranno quanto i loro genitori sono ancora molto affiatati. Attenta Brooke!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.