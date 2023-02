Beautiful Anticipazioni 27 febbraio 2023: Ridge ci riprova con Brooke ma i desideri di Steffy potrebbero avverarsi presto!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy continuerà a desiderare che suo padre torni a casa e i suoi desideri potrebbero esaudirsi presto. A casa l'attende una bella sorpresa.

Nella puntata di Beautiful in onda il 27 febbraio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, i desideri di Steffy potrebbero realizzarsi. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Forrester continuerà a sperare che suo padre decida di tornare dalla sua famiglia, quella formata da lei, Thomas e Taylor. I suoi desideri potrebbero essere esauditi molto presto. A casa infatti l'attenderà una sorpresa. Intanto Ridge tornerà da Brooke per cercare di convincerla a cambiare idea ma la Logan è ora sicura che Deacon sia cambiato e che non abbia doppi fini come pensa il marito. Ma sarà davvero così? Di fatto lo Sharpe sembrerà davvero aver cambiato vita, visto che lo vedremo lavorare a Il Giardino e dormire in un magazzino del locale.

Anticipazioni Beautiful: Deacon assicura di essere cambiato

Deacon è tornato all'attacco. Lo Sharpe è più che mai desideroso di dimostrare a Hope e Brooke di essere cambiato. Si è pure affrettato a confermare alle due donne di non avere alcun doppio fine e di volere solo ed esclusivamente, recuperare il rapporto con sua figlia e vederla felice. Deacon sembrerà sinceramente deciso a cambiare vita. Lo vedremo infatti fare le pulizie a Il Giardino e al bisogno servire ai tavoli ma soprattutto capiremo che ha lasciato la stanza d'albergo che condivideva con Sheila e accontentarsi di dormire in uno dei magazzini del locale. Una grande novità per un bene più alto: quello di riavere la sua famiglia, Brooke compresa!

Beautiful Anticipazioni: Ridge torna da Brooke per tentare di farle cambiare idea

Ridge ha purtroppo capito benissimo le vere intenzione di Deacon. Lo Sharpe vuole davvero riconquistare Brooke e se all'inizio desiderava solo parlare e recuperare con Hope, ora nella sua mente si è fatta spazio l'idea di poter avere pure l'amore della sua ex. I timori del Forrester si stanno rivelando più veri che mai ma lo stilista non perderà ancora la speranza di convincere sua moglie a cambiare idea. Tornerà quindi a casa da lei e le chiederà di parlare ancora di quello che sta succedendo tra loro. La Logan gli confermerà la sua opinione che Deacon sia cambiato e gli ribadirà di non avere alcuna intenzione di mettersi contro Hope e la sua decisione di riavere suo padre accanto. I due finiranno ancora per discutere animatamente. Non c'è pace per la coppia più famosa di Beautiful.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy potrebbe veder esauditi i suoi desideri

Steffy ha parlato molto chiaro con suo padre. La ragazza ha rivelato al genitore di sentire la sua mancanza e di volerlo di nuovo a casa con loro, come la famiglia che erano in passato. I desideri della Forrester potrebbero essere esauditi e non solo perché Ridge è in crisi con Brooke ma anche perché, a Los Angeles, farà ritorno Taylor. La Hayes si presenterà a sorpresa a casa della figlia, felice di poterla riabbracciare... e sicuramente sarà soddisfatta di sapere che la sua nemica numero 1 sta perdendo terreno con suo marito. Ma Taylor sarà soprattutto soddisfatta dalla vita che sta conducendo la sua bambina, che finalmente ha trovato la pace e la tranquillità. La psicologa si scuserà con lei per non essere stata presente alla nascita di suo figlio e al suo matrimonio e le chiederà di raccontarle di Finn, di Thomas, di Kelly e di Hayes - ma anche di Hope, Liam e Ridge - e si rabbuierà per essersi persa così tanto. Steffy le dirà di non preoccuparsi, sarà solo contenta di riabbracciarla e lo sarà pure Ridge. Lo stilista la ritroverà dopo tanti mesi e ne sarà commosso. I due si lasceranno trasportare dai bei ricordi e si sentiranno davvero molto intimi.

