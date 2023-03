Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke crollerà e confesserà a Ridge di aver ricominciato a bere. Non dirà però nulla su Deacon. Intanto Hope continuerà a essere in pena per sua madre.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 24 marzo 2023, alle ore 13.45, Brooke crollerà. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che dopo diverse ore passate a struggersi per quello che è successo a Capodanno, la Logan deciderà di confidare a Ridge il suo segreto. La bionda confesserà solo una parte di quanto accaduto; farà menzione solo all'essersi ubriacata e non dirà nulla su Deacon. Intanto Hope arriverà alla Forrester Creations e rivelerà a Steffy e Finn di essere preoccupata per sua madre. Intanto Taylor liquiderà Sheila, ribadendole di non poterla aiutare e invitandola a essere paziente con suo figlio e con sua nuora.

Anticipazioni Beautiful: Brooke crolla!

Ridge è tornato a casa e ha trovato Brooke in compagnia di Hope, entrambe visibilmente turbate. Il Forrester non ha gradito che le due donne parlassero di nuovo di Deacon ma la conversazione si è conclusa velocemente e la piccola Logan ha lasciato casa della madre, per tornare a lavoro. Ridge e sua moglie sono così rimasti soli. La bionda, ormai distrutta dai sensi di colpa, comincerà a piangere e crollerà davanti agli occhi preoccupati del consorte. Brooke gli rivelerà di aver qualcosa da dirgli di molto importante e che riguarda qualcosa accaduto la sera di Capodanno. Poi si farà coraggio e gli dirà di aver avuto una ricaduta e di aver ripreso a bere. La donna non riuscirà a spiegarsi come sia potuto succedere ma racconterà di essersi scolata una buona parte della bottiglia di vodka, che è ancora aperta nel salone. Non farà assolutamente menzione a Deacon, spaventata che lo stilista – già piuttosto turbato – possa dare di matto.

Beautiful Anticipazioni: Hope confessa a Steffy e Finn di essere preoccupata per Brooke

Mentre Ridge cercherà di calmare e consolare Brooke, Hope arriverà alla Forrester Creations. La ragazza troverà Steffy e Finn, ai quali non sfuggirà la sua preoccupazione. La giovane sarà quindi costretta a confessare loro che Ridge non è riuscito a tornare a casa per Capodanno e che sua madre non deve averla presa benissimo. La Logan rivelerà che qualcosa turba la sua mamma ma non andrà a fondo in questa faccenda. Steffy e Finn si guarderanno, ora più che mai convinti che qualcosa stia succedendo a casa Forrester e che Ridge potrebbe soffrirne moltissimo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor rimette Sheila al suo posto

Taylor è sconvolta dalla richiesta di Sheila di farle da terapista. La Hayes ha fatto sì un passo in avanti contro la nemica della sua famiglia ma non ha certo intenzione di diventare la sua migliore amica e nemmeno la sua psicologa. La dottoressa, nel lungo colloquio che avrà con la Carter, le ha ribadito che quanto ha fatto non potrà essere cancellato con un colpo di spugna e che dovrà lavorare moltissimo per dimostrare di essere davvero cambiata. Solo allora Steffy e Finn potrebbero davvero decidere di aprirle le porte della loro casa. Ma il risultato non sarà mai scontato. Taylor, dopo aver liquidato la rossa, raggiungerà la Forrester Creations per raccontare tutto a sua figlia. La ragazza avrà così modo di dirle che qualcosa sta succedendo tra Brooke e Ridge.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.