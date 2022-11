Beautiful Anticipazioni 26 novembre 2022: Quinn corre da Carter ma non sa di essere pedinata. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 novembre 2022. Nelle Trame del doppio episodio della Soap in onda su Canale 5, Quinn raggiunge Carter a casa sua ma non sa che Justin la sta pedinando e farà di tutto per scoprire cosa stia combinando.

Quinn ha deciso di cedere alla passione con Carter e di “accontentare” Eric ma non sa che sta per mettersi in guai molto seri. Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 novembre 2022, in onda alle ore 13.50 su Canale5, ci rivelano che nei due episodi della Soap vedremo la Fuller raggiungere il suo amante, felice di passare la serata con lui. I due si incontreranno a casa del Walton ma senza sapere di essere spiati. Justin, sguinzagliato da Ridge, è alle loro calcagna. Intanto Thomas e Hope continueranno il loro pomeriggio insieme a Douglas e la Logan ringrazierà il suo ex marito per il bene che ha fatto alla sua famiglia. Alla Forrester Creations invece, Ridge informa Katie di aver organizzato un piano per scoprire cosa stia macchinando la sua odiosa matrigna.

Quinn raggiunge Carter ma non sa di essere pedinata: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 novembre 2022

Quinn ha deciso di accontentare la richiesta di Eric e di lasciarsi andare alla passione con Carter. La Fuller e il suo amante si sono convinti a superare le loro remore e ora vogliono passare più tempo possibile insieme. Nella puntata del 26 novembre 2022, Quinn – dopo aver avvertito suo marito – raggiungerà la casa del Walton, contenta di lasciarsi andare tra le sue braccia. Peccato però che non sappia di essere pedinata. Ridge ha sguinzagliato Justin contro di lei e il Barber sta seguendo le sue mosse da diverse ore. L'avvocato, ex braccio destro di Bill, la vedrà entrare nel loft del bel legale e, insospettito, si apposterà davanti alla finestra per osservare cosa i due stiano facendo. Quello che vedrà lo farà sbiancare.

Anticipazioni Beautiful: Hope ringrazia Thomas

Mentre Justin sarà impegnato a stanare Quinn e Carter, allo chalet Hope e Thomas continueranno il loro pomeriggio in compagnia di Douglas. I due sembrano aver recuperato un bel rapporto e la Logan si dimostrerà grata al suo ex marito per il grande cambiamento che, negli ultimi mesi, ha fatto. La ragazza gli dirà di sentirsi in debito con lui per aver salvato la sua famiglia, aiutandola a scagionare Liam. Il Forrester sarà molto felice di sentire queste parole e si mostrerà molto contento per lei. Ma saranno dei sentimenti veri oppure Thomas nasconde ancora un'attrazione malata per la figlia di Brooke?

Beautiful Anticipazioni: Ridge rivela a Katie il suo piano per stanare Quinn

A essere preoccupata per Eric, oltre a Brooke e ovviamente Ridge, è Katie. La Logan è in ansia per il Forrester e ha cercato di scoprire cosa gli frullasse per la testa. I due hanno avuto un colloquio molto tenero e prevedono di incontrarsi molto presto. Nella puntata del 26 novembre 2022 vedremo Katie impegnata a raccontare a Ridge e a sua sorella di aver trovato Eric molto giù di morale e di aver notato anche lei l'assenza di Quinn in casa. Il Forrester junior le racconterà di averci voluto vedere chiaro e di aver provveduto a organizzare un piano, per scoprire cosa la Fuller stia combinando. Le rivelerà dunque di aver assoldato Justin e di attendere notizie dal Barber, sguinzagliato alle calcagna della sua matrigna. Intanto Paris comunica a Steffy e Finn di aver deciso di lasciare la loro casa. La ragazza non vuole rischiare di compromettere il suo rapporto con la Forrester, non dopo aver scoperto di provare dei forti sentimenti per suo marito.

