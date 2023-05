Beautiful Anticipazioni 24 maggio 2023: Sheila calca la mano con Thomas, "Dovresti ringraziarmi!"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila continua a pungolare Thomas affinché tenga la bocca chiusa mentre Eric si presenterà da Ridge per parlare di Brooke e Taylor.

Nella puntata di Beautiful in onda il 24 maggio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Sheila calcherà la mano con Thomas. Il Forrester, nonostante il suo desiderio di vedere felici i suoi genitori, continuerà a essere combattuto se rivelare o meno la verità a suo padre e a Brooke. La Carter cercherà di convincerlo a stare dalla sua parte e gli dirà apertamente che invece che combatterla, dovrebbe ringraziarla per aver permesso a sua madre di riavvicinarsi a suo padre e di liberarsi della sua odiata matrigna. Intanto Steffy lascerà il posto dove si è nascosta, pronta ad andare in fondo alla questione che vede coinvolto suo fratello mentre Ridge riceverà la visita di Eric.

Anticipazioni Beautiful: Sheila insiste con Thomas affinché lui mantenga il segreto

Thomas ha chiesto a Sheila di incontrarsi di persona ma in un posto in cui nessuno potesse vederli. Il ragazzo vuole a tutti i costi trovare una soluzione a una situazione in cui, suo malgrado, si è ritrovato. Il Forrester deve fare i conti con i sensi di colpa. Una parte della sua coscienza lo porta a pensare che sia il caso di rivelare a tutti il segreto di Sheila mentre l'altra parte gli dice di stare zitto e di fare finta di nulla. La Carter continuerà a pungolarlo affinché lui taccia per sempre e gli dirà che invece che remarle contro, dovrebbe ringraziarlo per aver finalmente realizzato il suo sogno di vedere i suoi genitori di nuovo insieme e Brooke Logan sconfitta.

Beautiful Anticipazioni: Steffy pronta a scoprire cosa stia tramando Thomas

Thomas sembrerà sempre più convinto che Sheila non abbia del tutto torto e sebbene i sensi di colpa continuino a tartassarlo, parrà pronto a mantenere il segreto. Steffy però non sarà del suo stesso parere. La Forrester ha beccato suo fratello e la Carter insieme e si è convinta che Thomas sia finito in qualche guaio. La ragazza non sentirà la loro conversazione nel vicolo ma si convincerà che qualcosa stia bollendo in pentola. Giurerà quindi a se stessa di andare in fondo alla faccenda, indagando senza sosta.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric in ansia per Ridge

Dopo aver consolato Brooke e averle assicurato di starle accanto, Eric raggiungerà suo figlio in ufficio, per sapere cosa abbia intenzione di fare. Il Forrester senior riferirà al suo “ragazzo” di volere molto bene a Taylor ma di essere certo che la donna della sua vita non sia la Hayes ma la Logan. Eric spingerà Ridge a riflettere attentamente sulle sue scelte e gli assicurerà che qualunque sia la sia scelta, lui gli starà accanto e lo aiuterà in questo difficile momento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 28 maggio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.