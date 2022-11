Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Steffy e Finn sono felici di avere Paris a casa loro ma non sanno che la ragazza nasconde un segreto. È innamorata di Finnegan.

L'arrivo di Paris a casa loro è stato un vero toccasana per Steffy e Finn ma le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 novembre 2022 e in onda alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che i due ragazzi si dimostreranno entusiasti di averla accolta. Lei si occupa dei bambini ed è un valido supporto. Nessuno però sa cosa pensi davvero Paris. Per la sorella di Zoe sta diventando molto complicato rimanere nella casa sulla scogliera. Ha infatti cominciato a provare un forte sentimento per Finn e a immaginarsi insieme a lui. Intanto Hope, Thomas e Douglas passano il pomeriggio insieme e sembra che il Forrester sia davvero cambiato.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn entusiasti di Paris

Finn e Steffy non potrebbero essere più contenti di avere Paris a casa loro. La ragazza si sta rivelando un vero sostegno per entrambi, soprattutto per Finn. Il dottore non può certo negare che la sorella di Zoe gli sia stata vicino e l'abbia capito più di qualunque altro. Si è infatti più volte proposta di offrirgli una spalla su cui piangere ed è l'unica che non ha dimostrato di essere contraria al suo desiderio di conoscere Sheila, la sua mamma naturale. Paris si sta occupando anche di Kelly e Hayes e i bambini sono molto affezionati a lei, tanto da permettere a Steffy di non chiamare ogni volta Amelia, la sua babysitter. Ma Paris sta diventando un pericolo per la bella Forrester!

Pericolo! Paris è attratta da Finn: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 25 novembre 2022

Steffy è in pericolo e non sa di avere una potenziale nemica in casa. Paris nasconde un grande segreto; si è invaghita di Finn ed è ormai da tempo che, nonostante la sua relazione con Zende, prova dei forti sentimenti per il bel dottore. Nella puntata del 25 novembre 2022, vedremo che questa passione si sta trasformando in qualcosa di molto strano e potenzialmente letale. Paris comincerà a fantasticare di baciare Finn e di essere la sua donna. Questo la porterà a capire di dover far qualcosa per evitare di rovinare il suo rapporto sia con il suo capo, Steffy, che con il suo compagno, che la ama moltissimo. Comincerà a valutare l'ipotesi di andarsene immediatamente dalla casa sulla scogliera.

Beautiful Anticipazioni: Hope, Thomas e Douglas uniti come una bella famiglia

Mentre Katie affronta Eric e Ridge e Brooke sguinzagliano Justin alle calcagna di Quinn, Hope e Thomas passano dei momenti insieme a Douglas, come una vera famiglia. Il rapporto tra il Forrester e la sua ex moglie sembra essere migliorato. Merito certamente dell'aiuto che Thomas ha dato a Hope per scagionare Liam. Quanto successo ha reso le cose meno complicate e tutto a favore del piccolo Douglas, felice di passare del tempo con suo padre e sua madre, da soli senza nessun altro. Ma questa serenità è destinata a durare o Thomas tornerà a essere quello di una volta?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 26 novembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.