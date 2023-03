Beautiful Anticipazioni 23 marzo 2023: Taylor sconvolta dalla proposta di Sheila. Ecco cosa vuole la Carter

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila si presenterà da Taylor per chiederle di aiutarla a dimostrare a tutti di essere cambiata. Intanto Brooke continuerà a struggersi per quello che è successo a Capodanno.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 23 marzo 2023, alle ore 13.45, Taylor sarà sconvolta dall'arrivo, nel suo ufficio, di Sheila. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Carter, sicura di aver causato dei gravi problemi a Brooke, si presenterà dalla dottoressa per chiederle di aiutarla. La malefica rossa domanderà alla Hayes di darle una mano a dimostrare a tutti di essere cambiata e di essere pronta a fare parte della famiglia di Finn e Steffy. Poi, in un momento di pura vendetta, farà riferimento a Brooke e all'inimicizia storica che lega le due moglie di Ridge. Sheila farà capire a Taylor di avercela con la Logan e la psichiatra si preoccuperà che questo suo atteggiamento ostile possa nascondere qualcos'altro. Intanto alla Forrester, Steffy e Thomas cercheranno di capire cosa sia successo alla sua matrigna e perché non si sia presentata a lavoro ma il loro padre eluderà le loro domande, per poi tornare a casa dalla consorte, ancora in crisi e forse pronta a dirgli una parte della verità.

Anticipazioni Beautiful: Sheila si presenta da Taylor con una richiesta di aiuto

Sheila ha intuito, dal comportamento di Deacon, che qualcosa deve essere successo durante la notte di Capodanno. La Carter non può sapere di cosa si tratti ma è sicura che sia qualcosa di molto grosso e che lo Sharpe ne sia totalmente coinvolto. Per avere maggiore certezza delle sue ipotesi e passare alla fase successiva del suo piano – quella di avere potenti nuovi alleati – si presenterà nell'ufficio di Taylor. La malefica rossa, dopo essere stata invitata dalla Hayes a passar al Vigilia di Natale a casa di Finn e Steffy – si è convinta che la dottoressa abbia sotterrato l'ascia di guerra con lei e possa passare dalla sua parte da un momento all'altro. Per questo busserà alla porta del suo studio, senza farsi annunciare, per chiederle di aiutarla a dimostrare a tutti di essere cambiata.

Beautiful Anticipazioni: Sheila inveisce contro Brooke. Taylor è preoccupata

Sheila sarà molto chiara con Taylor. Vorrebbe il suo aiuto per dimostrare a Steffy e a Finn di essere una persona cambiata. La rossa rivelerà alla dottoressa di essere molto fiduciosa che lei, con il suo buon cuore, le darà sicuramente una mano, non come Brooke, al solito ostile e poco propensa alla misericordia. Quando la Carter nominerà la bionda, Taylor avrà un brividio e si assicurerà che l'odio che la rossa prova per la loro comune antipatia, non abbia portato a niente di male. Sheila si affretterà immediatamente a dire di no ma continuerà a denigrare l'atteggiamento della madre di Hope e a confrontarlo con quello più maturo e più umano della madre di Steffy. Poi tornerà a domandare alla psichiatra di sostenerla e di prenderla tra i suoi pazienti. Taylor accetterà di prendere in cura la donna che le ha sparato e che ha tentato più volte di rovinare la loro famiglia?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge in ansia per Brooke

Mentre nello studio di Taylor, lei e Sheila parleranno di redenzione e cambiamento, alla Forrester Creations, Steffy e Thomas chiederanno al loro padre cosa sia successo la notte di Capodanno e perché Brooke non si sia presentata a lavoro. I due avranno capito che qualcosa deve bollire in pentola e Steffy ne approfitterà per ricordare a papà che lui ha un'altra famiglia, ben più amorevole e meno problematica di quella che ha con le Logan. Ridge non le darà retta e si affretterà a tornare a casa. Brooke intanto, dopo aver comunicato a Hope di non voler più vedere Deacon e aver spiegato alla figlia che suo marito non c'entra nulla con la sua decisione, continuerà a struggersi per quello che ha fatto. E quando arriverà il suo consorte, dopo averlo abbracciato inizierà a pensare che sia arrivato il momento di dirgli la verità... o almeno una parte di essa.

