Beautiful Anticipazioni 21 dicembre 2022: Liam in preda all'ira! Lo Spencer caccia Deacon con violenza

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Deacon si presenterà alla Forrester Creations per parlare con Hope ma Liam lo caccerà in malo modo. Intanto Thomas subaffitterà a Paris il suo appartamento ma...

Deacon non getta la spugna. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap che vedremo in onda il 21 dicembre 2022 alle ore 13.45 su Canale5, Deacon decide di riprovare con Hope, sicuro di convincerla a dargli quell’opportunità di cui hanno lungamente parlato mentre lui era in prigione. Lo Sharpe si presenta alla Forrester Creations ma prima che possa arrivare al punto, Liam fa il suo ingresso nell’ufficio della moglie e lo caccia violentemente dall’azienda. Intanto Thomas è pronto a lasciare il suo appartamento, per trasferirsi nella sua nuova casa. Il Forrester propone a Paris di prendere in affitto la sua vecchia residenza e la ragazza accetta con entusiasmo. Ma purtroppo ci sono degli imprevisti.

Anticipazioni Beautiful: Deacon pronto a riconquistare il suo posto nella vita di Hope

Deacon è in bilico. La proposta di Sheila non gli è per nulla indifferente ma ha paura di mettersi nei guai, seguendo la pazza rossa, nemica giurata dei Forrester. Per questo ha deciso di dire di no alla sua nuova amica e di agire da solo, convinto di riuscire a riconquistare un posto nella vita di sua figlia. Nella puntata di Beautiful del 21 dicembre 2022, lo vedremo arrivare alla Forrester Creations e presentarsi nell’ufficio di Hope, per parlare con lei. La ragazza sarà contenta di vederlo davanti a lei ma si sentirà ancora condizionata, purtroppo, dalle parole di Brooke e Liam. La piccola Logan, benché abbia zittito sua madre e suo marito, non vorrebbe deludere nessuno e si troverà in grande difficoltà. Dare o meno a suo padre quella seconda possibilità che gli ha promesso?

Liam caccia Deacon dalla Forrester: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 dicembre 2022

Deacon cercherà di convincere Hope a dargli una possibilità e la ragazza sarà particolarmente in difficoltà. La Logan sarà perfettamente consapevole che se dirà sì a suo padre farà arrabbiare la sua famiglia ma se dirà di no, si priverà per sempre del suo papà. Nella puntata che vedremo il 21 dicembre, la situazione sarà momentaneamente risolta da Liam. Lo Spencer arriverà alla Forrester e resosi conto della presenza dello Sharpe vicino a sua moglie, darà di matto e si metterà a urlare chiamando la sicurezza. Insomma Liam caccerà con violenza Deacon dall’azienda e Hope non riuscirà neanche a proferire parola. Il mancato intervento della figlia di Brooke, farà degenerare le cose e spingerà Deacon Sharpe a dare retta a Sheila?

Beautiful Anticipazioni: Thomas affitta a Paris il suo appartamento

Nella puntata del 21 dicembre 2022 vedremo Thomas pronto a lasciare il suo vecchio appartamento per trasferirsi nella sua nuova casa. Il Forrester verrà a scoprire che Paris è alla ricerca di un alloggio definitivo e le proporrà di prendere in subaffitto la sua casa. La ragazza accetterà con entusiasmo e sarà pronta a fare le valigie e lasciare l’appartamento della sua amica, che lo sta ospitando in questo momento. Ma qualcosa andrà storto. Lo stilista riceverà una telefonata con cui l’agente immobiliare lo informerà che la trattativa non è andata purtroppo in porto e lui non potrà comprare l’immobile come sperava.

